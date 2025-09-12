入侵總圖拍謎片出事！台灣臀后穿小短裙露香肩應門...搜索畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

自稱「台灣臀后」的網黃32歲吳姓女子，與32歲劉姓前夫在高雄市立圖書館總館拍攝不雅影片，影片流出引發抨擊，由於涉犯公然猥褻罪，2人也遭檢警搜索、傳喚到案。據了解，吳女與劉男2人同居在前鎮草衙，才就近選在總圖拍片，而在檢警登門搜索當下，吳女身穿細肩背心、小短裙配合調查，歷經約5小時約談後，遭移送偵辦。

▲32歲吳姓女子與前夫在圖書館拍攝不雅影片，10日到案說明。（圖／記者吳奕靖翻攝）



透過網路上流傳的影片可發現，自稱「台灣臀后」的吳姓女子與前夫在廁所內激戰拍片，她疑似擔憂聲響會驚動在圖書館內看書的民眾，還一手緊摀住嘴，且2人真槍實彈上陣，只見男子不斷進行活塞運動，影片曝光後，引發輿論撻伐。

據悉，2人為離婚夫妻，經常挑選不同場所拍攝不雅影片，由於2人就住在前鎮草衙，因此才就近選在有高雄最美圖書館封號的總圖拍片，事前還曾去場勘過，挑選較少人出沒的區域拍片。

▲▼入侵總圖拍謎片出事！「台灣臀后」露香肩雪肌應門，搜索畫面曝。（圖／記者賴文萱攝）

事實上，影片在去年底就已拍攝完成，直到近期因影片外流，才引發軒然大波，「台灣臀后」吳女、劉男經警方通知，10日下午5點多前往前鎮分局偵查隊到案說明，經初步訊問後被請回，警方向檢察官申請搜索票，再到吳女家中進行搜索。

根據曝光畫面，當時吳女身穿清涼細肩小可愛與短裙配合警方搜索，雪白香肩、好身材藏不住，後續檢調查扣電腦主機及硬碟等相關證物。

歷經5小時約談後，全案依違反刑法第234條公然猥褻罪將吳、劉2嫌移送高雄地檢署偵辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。