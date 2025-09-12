Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

▲風靡全球的「杜拜巧克力」近期因產品成分錯誤標示，廠商宣布全面召回。（圖／翻攝自FB）

記者羅翊宬／綜合報導

美國連鎖賣場Costco販售一款「杜拜巧克力方塊」，因厚實的巧克力磚塞滿爆漿開心果醬和濃郁芝麻醬而在全球爆紅，韓國歐巴、歐美潮人都淪陷，不過近期卻驚傳包裝標示錯誤，恐造成小麥過敏族群健康風險。產品製造商宣布，將全面召回自5月1日至8月29日期間在Costco上架的相關商品，提醒消費者務必留意。

根據《今日美國》，該款零食的製造商Rolling Pin Baking Company透過Costco網站公告指出，該公司在檢視過敏原標示時，發現產品外包裝僅寫到「gluten（麩質）」，而未明確標註「wheat（小麥）」。品質保證總監Eddie Dayan解釋，雖然麩質確實存在於小麥中，因此風險被評估為「相對輕微」，但基於食品安全責任，仍決定主動召回商品。

Dayan補充，產品成分表中已有列出「Kunefa」，這是一種已知含有小麥的食材，理應能提醒部分消費者，但仍不排除因標示不清導致誤判。他呼籲，若顧客本身對小麥過敏，應立即停止食用並將商品退回Costco，可獲全額退款。

Rolling Pin Baking Company也提供客服專線，消費者若有疑問，可於美東時間週一至週五上午9點至下午5點，致電(833) 331-2993進一步確認。

事實上，「杜拜巧克力」自2023年在社群平台爆紅後，迅速成為網路熱門零食。該產品特色是外層包覆硬殼比利時巧克力，內餡由酥脆的卡代伊夫麵絲（kadayif）與濃郁開心果餡組成，帶來多層次口感。網紅在TikTok分享試吃影片後，短時間內引發廣大迴響，也讓不少商家跟進推出自家版本。

Rolling Pin Baking Company看準熱潮，今年5月宣布杜拜巧克力正式進軍美國大型賣場，率先在洛杉磯、聖地牙哥及美國西北、東南區域的Costco販售，並自詡是「前所未有的巧克力體驗」。該公司當時還在社群媒體宣傳，「這款風靡全球的巧克力，即將讓消費者一口氣吃完整袋。」