　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

▲▼風靡全球的「杜拜巧克力」近期因產品成分錯誤標示，廠商宣布全面召回。（圖／翻攝自FB）

▲風靡全球的「杜拜巧克力」近期因產品成分錯誤標示，廠商宣布全面召回。（圖／翻攝自FB）

記者羅翊宬／綜合報導

美國連鎖賣場Costco販售一款「杜拜巧克力方塊」，因厚實的巧克力磚塞滿爆漿開心果醬和濃郁芝麻醬而在全球爆紅，韓國歐巴、歐美潮人都淪陷，不過近期卻驚傳包裝標示錯誤，恐造成小麥過敏族群健康風險。產品製造商宣布，將全面召回自5月1日至8月29日期間在Costco上架的相關商品，提醒消費者務必留意。

根據《今日美國》，該款零食的製造商Rolling Pin Baking Company透過Costco網站公告指出，該公司在檢視過敏原標示時，發現產品外包裝僅寫到「gluten（麩質）」，而未明確標註「wheat（小麥）」。品質保證總監Eddie Dayan解釋，雖然麩質確實存在於小麥中，因此風險被評估為「相對輕微」，但基於食品安全責任，仍決定主動召回商品。

Dayan補充，產品成分表中已有列出「Kunefa」，這是一種已知含有小麥的食材，理應能提醒部分消費者，但仍不排除因標示不清導致誤判。他呼籲，若顧客本身對小麥過敏，應立即停止食用並將商品退回Costco，可獲全額退款。

Rolling Pin Baking Company也提供客服專線，消費者若有疑問，可於美東時間週一至週五上午9點至下午5點，致電(833) 331-2993進一步確認。

事實上，「杜拜巧克力」自2023年在社群平台爆紅後，迅速成為網路熱門零食。該產品特色是外層包覆硬殼比利時巧克力，內餡由酥脆的卡代伊夫麵絲（kadayif）與濃郁開心果餡組成，帶來多層次口感。網紅在TikTok分享試吃影片後，短時間內引發廣大迴響，也讓不少商家跟進推出自家版本。

Rolling Pin Baking Company看準熱潮，今年5月宣布杜拜巧克力正式進軍美國大型賣場，率先在洛杉磯、聖地牙哥及美國西北、東南區域的Costco販售，並自詡是「前所未有的巧克力體驗」。該公司當時還在社群媒體宣傳，「這款風靡全球的巧克力，即將讓消費者一口氣吃完整袋。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣臀后」穿小短裙露香肩遭搜索　畫面曝光
性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挺台影片曝光！　川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

前首相之子小泉進次郎擬角逐「下屆日本首相」　最快下周宣布

美海軍學院傳槍響「全面封鎖」！　被開除前學員闖入開火

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

挺台影片曝光！　川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

波蘭4萬大軍部署俄白邊境！　聯合國安理會將召開會議

Costco再度出包　全面召回爆紅零食「杜拜巧克力」！

前首相之子小泉進次郎擬角逐「下屆日本首相」　最快下周宣布

美海軍學院傳槍響「全面封鎖」！　被開除前學員闖入開火

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離　尼泊爾暴動已34死

貝森特何立峰「下周在馬德里會談」　討論貿易國安與TikTok

「川普盟友」波索納洛重判27年　美國務卿轟獵巫：將做出回應

川普擴權「多數美國人不挺」　僅32%認為派兵進城更安全

俄無人機入侵！　北約多國出手了「多國增援協防波蘭」

四叉貓遭廠商切割　反而「暴賺11萬」淚喊：你們贏了！

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

入侵總圖拍謎片出事！台灣臀后穿小短裙露香肩應門...搜索畫面曝

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

醋男控「補教網紅搶人女友」！偷拍前任聊天紀錄公審…下場慘了

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

女投資被騙3730萬　郵局開戶幫洗錢100萬...男判刑還要賠錢

曾子益頭痛到快裂　「1症狀3天就蔓延」背胸全是：用生命去拚搏

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

國際熱門新聞

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

川普宣布　將追授柯克「總統自由勳章」

希爾頓酒店遭焚毀！房客緊急撤離

看好下週降息　美股勁揚617點

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

美眾院通過國防授權法　援台預算增至303億

東京「創紀錄暴雨」萬戶停電　羽田機場52航班取消

快訊／巴西前總統「政變罪」確定　判刑27年3個月

柯克之死　時代雜誌「血紅濾鏡」感嘆

尼坦雅胡誓言：永遠不會有巴勒斯坦國

韓外長要求川普政府放人　包機「延遲出發」

烏蘇-27扎波羅熱墜毀　30歲飛行員陣亡

更多熱門

相關新聞

瓦斯槽車大爆炸　墨西哥4死90傷　

瓦斯槽車大爆炸　墨西哥4死90傷　

墨西哥首都墨西哥市10日一輛瓦斯槽車在市區爆炸，引發大範圍損害，死亡人數增至4人、90人受傷。

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

美議員提案「砍對台軍援預算」！遭9比422否決

美議員提案「砍對台軍援預算」！遭9比422否決

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅

墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅

關鍵字：

北美要聞杜拜巧克力CostcoRolling Pin Baking Company

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面