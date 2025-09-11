　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普密令「海豹部隊」潛入北韓失敗！　金正恩事後大肅清

▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲川普被爆曾於2019年秘密下令海豹部隊潛入北韓，但任務以失敗告終。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

《紐約時報》5日爆料，美國總統川普在第一任期內的2019年曾批准美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）潛入北韓沿海，試圖安裝竊聽裝置，但行動失敗，不僅目標未達，還造成無辜平民死亡。消息曝光後，有南韓情報人士透露，事件發生後，北韓隨即展開大規模清查行動，徹底瓦解美方人力情報網（HUMINT），並對涉案人員嚴厲懲處。

《紐約時報》報導，「海豹六隊」早在2019年川普政府與北韓（朝鮮）展開核談判之際，就曾秘密搭乘潛水艇抵達北韓海岸，企圖竊聽北韓最高領導人金正恩。不過，行動卻以失敗告終，海豹部隊甚至在任務中殺害北韓平民。對此，美國總統川普5日在白宮簽署行政命令時，強調自己毫不知情，「第一次聽說」。

《韓民族日報》報導，一名高級知情人士9日透露，2019年這場失敗的滲透行動，加上同年河內美朝峰會「無協議而終」，讓北韓當局全面展開搜捕，許多被指控與美方合作的人遭逮捕或處罰。

消息人士更強調，除了這次2019年的這場特種部隊行動，「還有更嚴重的事件」。而北韓的抓捕行動也對美國情報網（HUMINT）造成沉重打擊。

這起事件時隔6年因為《紐約時報》的報導曝光，也讓外界憂心美朝對話的未來更加渺茫。《紐約時報》報導直言，若沒有川普拍板，根本不可能進行直接竊聽北韓領導人的任務，因此金正恩可能對川普心生強烈「背叛感」。

有分析則認為，北韓在事件後迅速察覺美方的滲透，並強化安保體系，同時透過金正恩出席中國九三閱兵，與習近平、普丁同框，展現「強國外交」戰略。這意味著，即使美方行動失敗的細節被揭露，對北韓的長遠戰略與重啟會談的步調，實際影響可能並不大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卡拉OK嗨唱男醉倒沙發　睡到隔天死了
重看3遍「Lulu陳漢典結婚文」才敢信！　藝人反應全曝
快訊／《三生三世》37歲男星爆死訊　工作室證實了
獨／江祖平控三立高層兒下藥性侵　今完成筆錄
傅崐萁曾遭馬英九開除黨籍12年　國民黨認定不符選黨主席資格
U18世界盃／中華隊遇亂流單局丟4分　暫時落後韓國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瞬間畫面曝光！墨西哥瓦斯槽車大爆炸4死90傷　民眾尖叫逃命

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

川普密令「海豹部隊」潛入北韓失敗！　金正恩事後大肅清

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢買氧氣　遭騙走百萬日圓

嗨飛法國度假「竟被送到非洲」　網美訂機票1失誤糗翻天

泰飼育員驗屍結果曝！　遭獅群「撕咬15分鐘」3大關鍵致命傷

法國25萬人反政府示威！　堵路縱火怒吼要馬克宏辭職

遊泰注意！　曼谷爆狂犬病疫情「部分劃為臨時疫區」

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

瞬間畫面曝光！墨西哥瓦斯槽車大爆炸4死90傷　民眾尖叫逃命

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

川普密令「海豹部隊」潛入北韓失敗！　金正恩事後大肅清

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢買氧氣　遭騙走百萬日圓

嗨飛法國度假「竟被送到非洲」　網美訂機票1失誤糗翻天

泰飼育員驗屍結果曝！　遭獅群「撕咬15分鐘」3大關鍵致命傷

法國25萬人反政府示威！　堵路縱火怒吼要馬克宏辭職

遊泰注意！　曼谷爆狂犬病疫情「部分劃為臨時疫區」

印尼暴雨15死10失蹤！峇里島淹水2.5m深　800災民住進避難所

衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

中國設黃岩島保護區　外交部轟非法劃設：恐引發區域國家爭端

快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

臺銀「挺新青安」放寬自住購屋貸款門檻　收支比審核基準降至180％

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　ZB1首度舉辦台灣專場演出

《星期三》溫斯院長回歸演死人也是極度優雅　第2季保密到差點沒朋友

鳳小岳《陌路兄弟》棄男神形象！戴老花眼鏡當菇農　攜2異母兄弟環島爭產

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

OpenAI推出ChatGPT「開發者模式」　首度支援AI直接控制外部工具

嘉市警局「安全永續AI智能巡警」系統　獲得台灣永續行動獎

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

國際熱門新聞

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

AI改圖大翻車！釣魚大叔生成巨根公仔

尼泊爾暴動失控！　前總理夫人活活燒死

泰知名動物園飼育員慘死！獅群圍攻「撕咬15分鐘」

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

峇里島暴雨狂襲9死　一票台灣人趕不上飛機

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

看好AI甲骨文創辦人成首富　美股收紅標普創新高

尼泊爾官員遭痛毆！示威者飛踢畫面曝光

台經濟成長是南韓5倍　韓媒：超緊急

川普青年戰友槍擊身亡！白宮「降半旗」致哀

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

「護照戳章」掰了　10年內恐成歷史

更多熱門

相關新聞

美議員提案「砍對台軍援預算」！遭9比422否決

美議員提案「砍對台軍援預算」！遭9比422否決

美國聯邦眾議院10日以231票贊成、196票反對通過國防授權法案，批准近9000億美元（約新台幣27兆2812億元）的軍事預算。除此之外，還提出簡化國防採購流程計劃，而值得注意的是，國會否決了禁止援助烏克蘭和台灣的相關修正案。

避免嘲諷「韓男太短」　蘋果廣告急撤一手勢

避免嘲諷「韓男太短」　蘋果廣告急撤一手勢

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

美16歲少年校園槍擊1死2中彈！

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

賺贏上班族！日本女優「來台灣賣淫」收入曝

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

即／羽田機場地勤作業「全面暫停」！

關鍵字：

美國北韓特種部隊川普情報北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面