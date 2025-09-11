川普密令「海豹部隊」潛入北韓失敗！　金正恩事後大肅清

▲川普被爆曾於2019年秘密下令海豹部隊潛入北韓，但任務以失敗告終。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《紐約時報》5日爆料，美國總統川普在第一任期內的2019年曾批准美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）潛入北韓沿海，試圖安裝竊聽裝置，但行動失敗，不僅目標未達，還造成無辜平民死亡。消息曝光後，有南韓情報人士透露，事件發生後，北韓隨即展開大規模清查行動，徹底瓦解美方人力情報網（HUMINT），並對涉案人員嚴厲懲處。

《紐約時報》報導，「海豹六隊」早在2019年川普政府與北韓（朝鮮）展開核談判之際，就曾秘密搭乘潛水艇抵達北韓海岸，企圖竊聽北韓最高領導人金正恩。不過，行動卻以失敗告終，海豹部隊甚至在任務中殺害北韓平民。對此，美國總統川普5日在白宮簽署行政命令時，強調自己毫不知情，「第一次聽說」。

《韓民族日報》報導，一名高級知情人士9日透露，2019年這場失敗的滲透行動，加上同年河內美朝峰會「無協議而終」，讓北韓當局全面展開搜捕，許多被指控與美方合作的人遭逮捕或處罰。

消息人士更強調，除了這次2019年的這場特種部隊行動，「還有更嚴重的事件」。而北韓的抓捕行動也對美國情報網（HUMINT）造成沉重打擊。

這起事件時隔6年因為《紐約時報》的報導曝光，也讓外界憂心美朝對話的未來更加渺茫。《紐約時報》報導直言，若沒有川普拍板，根本不可能進行直接竊聽北韓領導人的任務，因此金正恩可能對川普心生強烈「背叛感」。

有分析則認為，北韓在事件後迅速察覺美方的滲透，並強化安保體系，同時透過金正恩出席中國九三閱兵，與習近平、普丁同框，展現「強國外交」戰略。這意味著，即使美方行動失敗的細節被揭露，對北韓的長遠戰略與重啟會談的步調，實際影響可能並不大。