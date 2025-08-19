　
地方 地方焦點

台南冬季最大嘉年華！　第三屆紅崴半程馬拉松開放報名

▲2025第三屆紅崴足部觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華11月22日登場，19日日起開放報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跑起來，健康也玩起來！「台江迺庄歡喜鬥陣走！2025第三屆紅崴足部觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」將於11月22日（六）熱鬧登場，即日起開放報名，今年賽事規劃21公里挑戰組、10公里健康組與5公里樂活組，不論是挑戰自我還是揪好友同樂，都能找到適合的跑法。

不只賽道充滿樂趣，賽事後還能暢玩紅崴觀光工廠，參加闖關活動、逛異國市集，體驗華崴信息能物理治療所的專業服務，最後更有狂夢藝術帶來的馬戲團嘉年華表演！大朋友小朋友期待已久的YOYO家族「香蕉哥哥、蔓越莓姐姐」也將現身同樂，讓整場嘉年華嗨翻全場。

紅崴科技集團創辦人謝進興博士表示：「今年是紅崴科技第12個年頭，我們持續推廣養生保健新理念，透過馬拉松讓更多人認識『腳是第二顆心臟』的重要性。好的足弓與運動習慣，能守護一生的健康。」

本屆活動特別與華崴信息能物理治療所合作，凡參加10公里與21公里的跑者，都將獲贈價值1500元的韓國最新3D體測科技「Moti Physio 優視體檢測券」，幫助跑者精準調整體態，提升運動表現。

報名分為「超值組」與「豪華組」，豪華組贈品超澎湃，包含榮獲2021台灣精品獎的LiZi亮子紗信息能多功能科技袖套、紅崴信息能石墨烯清火通暢涼感精油貼片等，總價值逾7000元。不論哪一組別，報名皆附送摸彩券、園遊券，以及價值880元的AI腳圖拓印版檢測券。若報名豪華組21K，更享6張摸彩券，且中獎不限次數，萬元好禮帶回家的機會超高！

去年的第二屆活動吸引超過5000人參與，今年活動規模更盛大，集結路跑、嘉年華、音樂、互動市集於一身，絕對是今年冬天台南最熱鬧、最健康的嘉年華盛事。8月19日起至額滿為止，欲報名者請上伊貝特報名平台。健康是自己的事，快揪朋友一起跑起來吧！

報名網址：https://www.bao-ming.com/eb/content/6584#30719

