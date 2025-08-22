　
地方 地方焦點

Cosplay 狂熱再臨！2025出鏡嘉年華　8/23藍晒圖盛大登場

▲2025 出鏡嘉年華將於 8 月 23 日在台南藍晒圖熱情登場，預計吸引上千動漫迷共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025 出鏡嘉年華將於 8 月 23 日在台南藍晒圖熱情登場，預計吸引上千動漫迷共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼去年與台灣文博會合作掀起熱潮後，南台灣指標性Cosplay盛事「出鏡嘉年華 Cosplay 大遊行」 將於23日（六）在台南藍晒圖文創園區熱血回歸，活動預計號召全台數百位 Cosplayer齊聚，吸引上千名動漫迷到場朝聖，為盛夏帶來最具創意與視覺震撼的動漫狂潮。

▲2025 出鏡嘉年華將於 8 月 23 日在台南藍晒圖熱情登場，預計吸引上千動漫迷共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

今年活動規劃舞台走秀、園區大遊行與人氣互動，並邀請知名 Coser 擔任評審，參賽者將角逐 金獎、人氣獎、創意獎 等多項榮耀，總獎金高達數萬元。主辦單位強調，希望透過豐富獎項鼓勵更多角色演繹，展現多元創作能量。

除舞台賽事外，現場還推出三大互動任務：動漫知識問答「動漫挑戰王」、Coser 臨場配音秀「聲音即興挑戰」、以及趣味闖關「角色掉寶事件」。從園區廣場到各個角落，民眾都能沉浸在動漫文化的熱烈氛圍中。

▲2025 出鏡嘉年華將於 8 月 23 日在台南藍晒圖熱情登場，預計吸引上千動漫迷共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

主辦單位藍晒圖文創園區管委會表示，「出鏡嘉年華」自舉辦以來成功將文創空間與次文化結合，已成為南台灣最具代表性的 Cosplay 盛事。今年期待更多粉絲能一同參與，不僅見證 Coser 精彩演繹，更親身感受青春創意點亮城市的能量。

