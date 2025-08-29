　
10億元奢豪船艇台中港一字排開　霸氣總裁買350萬會員卡賞員工

▲亞果遊艇嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中首屆遊艇嘉年華登場，此次集結22艘帆船、遊艇，總價超過10億元，明後兩天將開放一般民眾入場參觀。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中首屆遊艇嘉年華今(29)日登場，集結40家國內外高端船艇品牌及水上用品參展。亞果遊艇集團透露，遊艇嘉年華首度移師中台灣舉辦，這次共有22艘帆船、遊艇到現場，總價值約10億元。亞果也提到，遊艇俱樂部Villa等級會員卡一張要價350萬元，限量240張已在7月售罄，不少富豪、企業主大手筆一次買2張以上，甚至4張給員工或是家人使用，也證明了台灣高端消費市場的雄厚潛力。

▲亞果遊艇嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲亞果遊艇台中港碼頭泊位第一期銷售已經超過一半。（圖／記者游瓊華攝）

過往亞果遊艇展多半在高雄、台南舉辦，單日吸引破萬人參與，這次在台中港遊艇碼頭首次登場，千萬元豪華帆船、遊艇一字排開氣勢驚人，今天下午限定會員參與，明後兩天則開放一般民眾入場。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，台中強大的產業實力與消費潛力眾所周知，新落成的碼頭規劃超過百個船泊位，設計兼顧安全與舒適，並配備維修保養設施與專業代管服務，滿足不同層級的船主需求。

▲亞果董事長侯佑霖。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞果董事長侯佑霖。（圖／記者游瓊華翻攝）

侯佑霖也提到，香港僅700多萬人，卻有1.2萬艘遊艇，台灣破2000萬人，但遊艇數量只有500多艘，相較之下，還有非常大的成長空間；為此，亞果遊艇也將把台中港遊艇碼頭將打造成遊艇展銷中心，將設置全台第一個水上遊艇保稅倉、岸置場等，展銷新船和中古遊艇。

▲亞果遊艇嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲現場遊艇動輒破5、6000萬元，猶如海上豪宅，內部也無比奢華。（圖／記者游瓊華攝）

此次遊艇嘉年華集結來自義大利、德國、波蘭、芬蘭、瑞典、美國等國際頂尖品牌，包括 Asiamarine、Lagoon、Absolute 等遊艇巨頭，以及法藍克、辛普森、亞平等知名代理商，包括亞果旗下價格最高達2億元遊艇亞貓也在現場展示，明後兩天將開放一般民眾入場。

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

