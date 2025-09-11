　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

▲黃姓男子康復後偕家人至和緯消防分隊，親自向救護人員致謝。（記者林東良翻攝）

▲黃姓男子康復後偕家人至和緯消防分隊，親自向救護人員致謝。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

1名50歲黃姓男子，在台南武聖夜市突發心肌梗塞，當場倒地心跳、呼吸停止，當時和緯消防分隊消防員張家傑與妻子也在逛夜市，立刻上前施作CPR，並同步通報分隊派員支援，成功搶回黃男一命，黃男康復出院，偕同家人到和緯分隊登門致謝。

六大隊指出，50歲黃姓男子，2025年7月在台南武聖夜市突發心肌梗塞，當場倒地陷入OHCA（到院前心肺功能停止），幸運地是，和緯消防分隊消防員張家傑與妻子當時也在夜市，立刻上前施作CPR，並同步通報分隊派員支援，隨後高級救護隊員楊順翔、吳宗憲及救護志工李娜語趕抵，合力完成急救並送醫，成功搶回男子一命。

經治療後，黃男已順利康復，近日更偕同家人到和緯分隊登門致謝。他感動表示，若沒有消防人員當下專業急救，後果不堪設想，對此一生難忘。

市長黃偉哲肯定消防人員的英勇與專業，強調這正是市府持續投入救護裝備與專業訓練的成果，並承諾將持續支援消防局，提供第一線同仁最好的資源與環境。消防局長李明峯則指出，這次救人行動展現了消防人員平時訓練與團隊默契，也感謝同仁在休假仍全力救人，未來將持續精進技術，守護市民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮　展永續健康治理實力

台南財稅局查緝私劣菸酒連7年全國第二　黃偉哲讚守護市民健康

再展專業實力！雲林縣消防局榮獲三項「消防績優救護人員」大獎

朴子醫院舉辦職場健康講座 　保護同仁肌肉骨骼健康

成大醫院「晴空樹屋」啟用　兒科病房打造療癒空間陪伴病童

防火教育向下紮根！　南消一大進校園宣導電器火災防範

新營醫院建置電動車充電樁　年減碳近5噸助永續醫療

台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮　展永續健康治理實力

台南財稅局查緝私劣菸酒連7年全國第二　黃偉哲讚守護市民健康

再展專業實力！雲林縣消防局榮獲三項「消防績優救護人員」大獎

朴子醫院舉辦職場健康講座 　保護同仁肌肉骨骼健康

成大醫院「晴空樹屋」啟用　兒科病房打造療癒空間陪伴病童

防火教育向下紮根！　南消一大進校園宣導電器火災防範

新營醫院建置電動車充電樁　年減碳近5噸助永續醫療

台東縣府舉辦「成為土地設計師」　小學生化身城市規劃師

快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

新北女闖紅燈撞飛送貨員　他腿、髖關節都斷…飲料灑一地

防空污進校園　環境部優先體檢22處工業區「高雄、桃園最多」

「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

地方熱門新聞

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

女駕駛跨越雙白線釀禍　騎士摔傷送醫

高雄興達電廠試運轉火警　蔡秉璁：台電應把鄉親安全與權益放在第一位

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！總規模達240店鋪

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

奇美醫院再創紀錄！全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

更多熱門

相關新聞

即／台南玉井橋周邊施工挖破水管！水噴4層樓高

即／台南玉井橋周邊施工挖破水管！水噴4層樓高

台南市玉井區玉井橋附近，今（11日）上午發生自來水管線遭施工不慎挖損意外，台電公司承包商在進行工程時，不慎挖破200mm DIP管，造成噍吧哖紀念公園公共用水管線漏水，水柱噴到將近4層樓，畫面十分驚人。

台南財稅局查緝私劣菸酒連7年全國第二黃偉哲讚守護市民健康

台南財稅局查緝私劣菸酒連7年全國第二黃偉哲讚守護市民健康

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！總規模達240店鋪

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！總規模達240店鋪

台南勞工局推「庇護工場禮盒」傳愛也助身障就業

台南勞工局推「庇護工場禮盒」傳愛也助身障就業

男童教室亂跳害罕病女同學骨折　要賠53萬

男童教室亂跳害罕病女同學骨折　要賠53萬

關鍵字：

台南夜市心肌梗塞消防員急救登門道謝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面