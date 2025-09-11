台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

▲黃姓男子康復後偕家人至和緯消防分隊，親自向救護人員致謝。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

1名50歲黃姓男子，在台南武聖夜市突發心肌梗塞，當場倒地心跳、呼吸停止，當時和緯消防分隊消防員張家傑與妻子也在逛夜市，立刻上前施作CPR，並同步通報分隊派員支援，成功搶回黃男一命，黃男康復出院，偕同家人到和緯分隊登門致謝。

六大隊指出，50歲黃姓男子，2025年7月在台南武聖夜市突發心肌梗塞，當場倒地陷入OHCA（到院前心肺功能停止），幸運地是，和緯消防分隊消防員張家傑與妻子當時也在夜市，立刻上前施作CPR，並同步通報分隊派員支援，隨後高級救護隊員楊順翔、吳宗憲及救護志工李娜語趕抵，合力完成急救並送醫，成功搶回男子一命。

經治療後，黃男已順利康復，近日更偕同家人到和緯分隊登門致謝。他感動表示，若沒有消防人員當下專業急救，後果不堪設想，對此一生難忘。

市長黃偉哲肯定消防人員的英勇與專業，強調這正是市府持續投入救護裝備與專業訓練的成果，並承諾將持續支援消防局，提供第一線同仁最好的資源與環境。消防局長李明峯則指出，這次救人行動展現了消防人員平時訓練與團隊默契，也感謝同仁在休假仍全力救人，未來將持續精進技術，守護市民安全。