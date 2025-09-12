　
川普宣布追授柯克「總統自由勳章」　悲痛嘆：他原本可能成為總統

▲▼美國右翼政治活動家兼評論員柯克10日出席猶他谷大學的演講活動。（圖／路透）

▲美國保守派政治評論員、總統川普的盟友柯克（Charlie Kirk）10日遭到槍殺，引發國際震撼。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國右翼政治活動家、總統川普的青年支持者柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學演講時遭到暗殺，消息震驚國際。美國總統川普除了下令全國為柯克降半旗4天哀悼外，他11日出席一場911紀念活動時更宣布，將追授柯克美國平民的最高榮譽勳章「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。

綜合外媒報導，柯克是美國保守派近年最具號召力的青年領袖之一，也是川普2016年、2024年總統大選重要的盟友，替川普凝聚並確保支持者實際投票，對川普的勝選起到很大的作用。他10日遭到暗殺後，川普隨即在Truth Social發文哀悼，並下令全國降半旗4天，持續到14日。

川普11日在一場五角大廈舉辦的911紀念活動上表示，柯克是這個世代的巨人，也是自由的捍衛者，柯克的行為更啟發了數百萬人，他相信柯克的話語及賦予人們的勇氣，會永遠流傳在無數年輕人心中，他也將追授柯克總統自由勳章。至於授勳儀式何時舉行，他坦言還沒有決定「但預期將會有非常多人參加」。

川普私下接受媒體訪問時，對於柯克的死亡也表達極度悲痛，他認為柯克非常有才華，未來某一天甚至可以成為美國總統。

川普宣布追授柯克「總統自由勳章」　悲痛嘆：他原本可能成為總統

美國總統川普的盟友、保守派青年領袖、政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學演講時遭到暗殺，兇手至今仍在逃。美國聯邦調查局（FBI）11日正式公開槍擊嫌疑人的照片，並懸賞10萬美元（約新台幣303萬元）給予提供嫌犯相關線索的民眾。

川普柯克Charlie Kirk

