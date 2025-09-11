　
地方 地方焦點

假冒民政局設局「案件轉接警方」　瑞芳夫妻識破圈套守住60萬

▲假冒民政局設局「轉接警方」 瑞芳夫妻識破圈套守住60萬積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲假冒政府人員騙局失敗，瑞芳夫婦冷靜應對保積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區一名75歲胡姓民眾昨日（10日）下午接獲電話，對方假冒民政局人員聲稱有人冒用其兒子身分辦理地籍變更，並謊稱可「轉接警方」協助處理。關鍵時刻，胡妻機警想起瑞芳警分局長沈明義日前在長者聚會場所宣導的「警方電話不可能由他人轉接」防詐知識，成功勸阻丈夫冷靜判斷，避免帳戶內60萬元積蓄遭騙。

警方調查發現，詐騙集團以假冒政府人員為慣用手法，先以「有人持雙證件冒充子女辦理不動產變更」說詞混淆視聽，再誘導被害人保持通話並依指示操作。胡男在與詐騙集團對話過程中，其妻子及時憶起警方宣導內容，提醒丈夫「手機門號無法轉接警方」，讓胡民驚覺有異，立即掛斷電話並撥打165反詐騙專線查證，確認險些受騙。

胡姓夫妻事後特別感謝警方用心宣導，直言若不是先前聽過相關案例解析，恐怕就會一步步落入詐騙圈套。瑞芳警分局表示，此案正是持續推動防詐教育的具體成果，透過深入社區、里鄰及各類聚會場所宣導，使民眾在面對可疑來電時能提高警覺、成功自保。

瑞芳警分局呼籲，詐騙話術雖不斷推陳出新，但萬變不離其宗。民眾只要掌握「冷靜求證、不急不慌」原則，並善用165反詐騙專線查證，即可有效避免受害風險。警方將持續加強宣導力度，攜手社區共同守護民眾財產安全。

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

不二糕餅揭露仿冒官方粉專

不二糕餅揭露仿冒官方粉專

距離中秋節愈來愈近，不少民眾也開始預購各種禮盒與蛋黃酥，不過台中名店「不二糕餅」今日公告，發現有不良業者以仿冒不二糕餅官方粉專，進行商品販售行為，呼籲大家不要主動提供個資，如有如有任何疑慮，請先截圖私訊官方社群詢問。

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢　遭騙走百萬日圓

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢　遭騙走百萬日圓

南消一大進校園宣導電器火災防範

南消一大進校園宣導電器火災防範

不是詐騙！LINE跳「帳號健檢」多1步驟更安全

不是詐騙！LINE跳「帳號健檢」多1步驟更安全

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

男大生寄提款卡給詐團！清潔阿姨變車手被逮

關鍵字：

詐騙瑞芳警宣導假冒政府

