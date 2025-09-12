轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

▲原PO轉帳給自己，結果帳戶被凍結。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

把錢轉給自己，竟然也有事？一名上班族抱怨，請假跑銀行解鎖帳戶，原來只是把錢轉到另一個自己的帳號，卻遭到凍結。不僅如此，行員還反問原因「你跟自己是什麼關係？」讓他氣憤不已「現在銀行行員都要當心理師了嗎？」貼文一出，掀起萬名網友怒喊「真的很擾民！」

一名網友在Threads表示，特地請假一天去銀行，背後原因非常無奈，他只是把錢轉到自己其他帳號，不料帳戶被凍結，迫使他必須親自跑一趟銀行辦理解鎖手續。

更讓人意外的是，行員還反問，「為什麼要轉帳給自己？你和你自己是什麼關係？」這個毫無邏輯的提問當場讓原PO傻眼，忍不住在網路上抱怨「現在銀行行員都開始兼職當心理師了嗎？」

底下引來萬名網友直呼，「轉自己的帳號還要被問，這邏輯真是奇怪」、「真的很擾民」、「之前去銀行設約定轉帳，設自己的其他帳戶，也被行員問轉帳要幹嘛」、「前陣子也遇到，行員建議不要這樣轉錢給自己扣卡費啦，我：不然你是要幫我繳嗎？雖然是解開了...但真的還是覺得很荒謬」、「可能走個流程，上層規定要問只能問」、「這怪現象可能源自打詐政策而逼出來的」。

一名苦主也分享同樣經歷，其他帳號轉到薪轉戶，結果薪轉戶領出來被凍結，行員問「為什麼要轉帳給自己，而不直接用提款卡提領？」他則解釋，沒帶提款卡，加上不想回家拿才直接轉帳，結果被對方質疑，「這個行為是什麼你知道嗎？很像車手你知道嗎？」

針對這個現象，留言串中一名行員出面解釋，「不確定是不是每家都是這樣想的，但我之前主管是要我們問：轉過去之後要幹嘛，例如：繳房貸、繳卡費、做定存之類的嗎？我們的關懷不能只寫本人轉本人，其實我也很不解」。

事實上，銀行為防堵詐騙人頭帳戶，近期針對長期未交易（超過半年或一年）、餘額過低等「靜止戶」，或是交易異常等，祭出凍結措施，一旦被凍結，ATM提款、網銀轉帳、自動化交易等功能都將被限制，或被降低交易額度或歸零，只能攜帶身分證、印鑑等證件親赴分行辦理解凍。

由於民眾帳戶遭凍結災情過於嚴重，爆出銀行臨櫃一排人要求「解凍」。對此，金管會表示，除非警政執法機關開出名單，否則銀行凍結帳戶時，得事先通知用戶，若是找不到客戶，才能先行凍結。