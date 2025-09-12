　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO轉帳給自己，結果帳戶被凍結。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

把錢轉給自己，竟然也有事？一名上班族抱怨，請假跑銀行解鎖帳戶，原來只是把錢轉到另一個自己的帳號，卻遭到凍結。不僅如此，行員還反問原因「你跟自己是什麼關係？」讓他氣憤不已「現在銀行行員都要當心理師了嗎？」貼文一出，掀起萬名網友怒喊「真的很擾民！」

一名網友在Threads表示，特地請假一天去銀行，背後原因非常無奈，他只是把錢轉到自己其他帳號，不料帳戶被凍結，迫使他必須親自跑一趟銀行辦理解鎖手續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓人意外的是，行員還反問，「為什麼要轉帳給自己？你和你自己是什麼關係？」這個毫無邏輯的提問當場讓原PO傻眼，忍不住在網路上抱怨「現在銀行行員都開始兼職當心理師了嗎？」

底下引來萬名網友直呼，「轉自己的帳號還要被問，這邏輯真是奇怪」、「真的很擾民」、「之前去銀行設約定轉帳，設自己的其他帳戶，也被行員問轉帳要幹嘛」、「前陣子也遇到，行員建議不要這樣轉錢給自己扣卡費啦，我：不然你是要幫我繳嗎？雖然是解開了...但真的還是覺得很荒謬」、「可能走個流程，上層規定要問只能問」、「這怪現象可能源自打詐政策而逼出來的」。

一名苦主也分享同樣經歷，其他帳號轉到薪轉戶，結果薪轉戶領出來被凍結，行員問「為什麼要轉帳給自己，而不直接用提款卡提領？」他則解釋，沒帶提款卡，加上不想回家拿才直接轉帳，結果被對方質疑，「這個行為是什麼你知道嗎？很像車手你知道嗎？」

針對這個現象，留言串中一名行員出面解釋，「不確定是不是每家都是這樣想的，但我之前主管是要我們問：轉過去之後要幹嘛，例如：繳房貸、繳卡費、做定存之類的嗎？我們的關懷不能只寫本人轉本人，其實我也很不解」。

事實上，銀行為防堵詐騙人頭帳戶，近期針對長期未交易（超過半年或一年）、餘額過低等「靜止戶」，或是交易異常等，祭出凍結措施，一旦被凍結，ATM提款、網銀轉帳、自動化交易等功能都將被限制，或被降低交易額度或歸零，只能攜帶身分證、印鑑等證件親赴分行辦理解凍。

由於民眾帳戶遭凍結災情過於嚴重，爆出銀行臨櫃一排人要求「解凍」。對此，金管會表示，除非警政執法機關開出名單，否則銀行凍結帳戶時，得事先通知用戶，若是找不到客戶，才能先行凍結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣臀后」穿小短裙露香肩遭搜索　畫面曝光
性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

2025家用空調調查揭曉！省電、好保養是選購關鍵　在地品牌靠口碑躍上熱議榜

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

醫師釐清迷思　醫學上只有「骨折」骨裂只是保險用語

他偷拍阿婆公審：提醒自己老了別變這樣　慘遭炎上打臉

被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

陶晶瑩神預言影片曝！　納豆調侃Lu典：2位拿的是金馬獎

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

2025家用空調調查揭曉！省電、好保養是選購關鍵　在地品牌靠口碑躍上熱議榜

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了

153年古蹟「東犬燈塔」修復完工　9/12重新開放迎客

醫師釐清迷思　醫學上只有「骨折」骨裂只是保險用語

他偷拍阿婆公審：提醒自己老了別變這樣　慘遭炎上打臉

被控性騷PUA　《鬼才之道》編劇深夜發聲：斷章取義

台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊截圖曝光

新竹30歲聽障女被拋棄！靠1.4萬補助養2兒女　深夜癱坐派出所外

陶晶瑩神預言影片曝！　納豆調侃Lu典：2位拿的是金馬獎

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

入侵總圖拍謎片出事！台灣臀后穿小短裙露香肩應門...搜索畫面曝

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

醋男控「補教網紅搶人女友」！偷拍前任聊天紀錄公審…下場慘了

午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

女投資被騙3730萬　郵局開戶幫洗錢100萬...男判刑還要賠錢

曾子益頭痛到快裂　「1症狀3天就蔓延」背胸全是：用生命去拚搏

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

跟著「台灣隊長」陳柏良母隊訓練　台灣4足球小將勇敢逐夢

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

生活熱門新聞

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格

第一波「東北季風」時間可能會變！　連6天熱爆37℃

即／興達電廠爆炸！陳其邁：各縣市要用的電應自己負責

專家：將有一個颱風「非常靠近」台灣

四叉貓業配被抵制　鄭家純：只有雪坊是輸家

SS級閨蜜被劈腿！她不解發文　網揭殘酷真相

她怨畢旅3天要7290當盤子　遭逆風酸爆

台灣活佛爆性騷！　私訊女信徒討清涼照

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

雪坊優格切割四叉貓　「台派女神」開轟

開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」

更多熱門

相關新聞

女提領1463萬「投資」 警銀+議員苦勸2小時阻詐

女提領1463萬「投資」 警銀+議員苦勸2小時阻詐

57歲張姓婦人欲提領1463萬元購地投資，行員發覺有異連絡轄區的東港警方到場，經關懷詢問，才發現她加入LINE「超揚投資」群組，受假冒投資導師指示操作下載不明APP。該群組早已多次遭通報為詐騙集團手法，屬典型「假投資真詐財」。雖經警方、銀行與家屬再三勸說，她仍執迷不悟，最後在方文正議員到場耐心解說下，前後苦勸2小時才終於驚醒停止提領，成功避免一場財產損失。

媽媽被詐400萬　女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人

媽媽被詐400萬　女兒計誘車手趴引擎蓋擋車逮人

假冒民政局設局詐財　瑞芳老夫婦識破守住60萬

假冒民政局設局詐財　瑞芳老夫婦識破守住60萬

不二糕餅揭露仿冒官方粉專

不二糕餅揭露仿冒官方粉專

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢　遭騙走百萬日圓

日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢　遭騙走百萬日圓

關鍵字：

轉給自己凍結銀行行員詐騙打詐

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／美商務部長：即將與台灣達成重大協議

爆萬萬兩也撤了　陳沂：四叉貓粉絲沒消費力

川普盟友被狙殺　FBI公布槍手正面照片

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面