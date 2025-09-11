　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁曾遭馬英九開除黨籍12年　國民黨認定不符選黨主席資格

▲▼中國國民黨立法院黨團第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁傳出有意角逐黨魁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月改選，傳出國民黨團總召傅崐萁有極高意願角逐黨魁大位。不過，據此次國民黨主席選舉作業細則公告顯示，要選主席需未曾受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，而傅崐萁2009年時因未獲國民黨提名卻自行登記參選花蓮縣縣長，遭時任黨主席馬英九開除黨籍，直至2021年的「同舟計畫」才重返國民黨。黨務高層坦言，就最新公告而言，傅崐萁沒有參選黨主席的資格。

傅崐萁昔日與妻子、花蓮縣長徐榛蔚假離婚，被認定觸犯使公務員登載不實罪，加上涉入合機炒股案入獄服刑1年，2019年刑滿出獄後參選立委當選，當選後就想申請回國民黨，但因中央考紀會卡關，始終無法如願。當時國民黨前秘書長金溥聰第一個跳出來反對，還砲轟傅崐萁是病毒，在國民黨體弱時趁虛而入。沒多久，傅崐萁就因涉及凱聚炒股等案，再遭法院判刑定讞，2021年5月假釋出監。

國民黨主席朱立倫2021年上任後，旋即通過「同舟計畫」，幫遭到黨紀處分的國民黨員提前復權。傅崐萁重返國民黨後開心表示，此時不該再追思懷念丟掉政權的崇禎皇帝，反之，應思考有劉邦出世，若朱立倫願擔任劉邦，各方豪傑都應群聚起來，共同對抗民進黨，被外界解讀暗酸馬英九，馬被媒體問及則說，「這值得回應嗎？」

▲國民黨主席參選資格公告。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席參選資格公告。（圖／記者鄭佩玟攝）

傅崐萁遭開除黨籍12年後重回藍營，但舉止相當低調，直到2024年國民黨在立委選舉局勢大好，才一度傳出要搶立法院正副院長，在後來確定正副院長由韓國瑜、江啟臣擔任後，傅崐萁轉而競選黨團總召並成功選上。如今國民黨主席朱立倫任期即將屆滿，黨內不少人表態要接棒，包括前副主席郝龍斌、中廣前董事長趙少康等人都被點名，更傳出傅崐萁也心癢難耐，在大罷免落後積極拜會地方派系大老，但卻被「冷處理」。

傅崐萁今日則發出聲明自稱，獲得了很多人勸進，黨主席是一個很重大的承擔，謝謝張亞中、羅智強、鄭麗文、前台北市長郝龍斌等，都願意為黨服務，畢竟眾星拱月最佳人選還是盧秀燕。

而據依此次國民黨主席選舉作業細則，要選主席，必須曾任中評委、中央委員，且未曾受停權1年以上、撤銷、開除或註銷黨籍處分，未犯有主席選舉辦法中「排黑條款」規定、並已繳清2022至2024年黨公職募款責任額的黨員，黨務高層指出，就算傅崐萁曾一度起心動念，但就目前的公告來看，傅並無參選資格，即便黨中央不會阻止傅領表、登記，但中央選舉監察委員會在進行黨魁參選人資格審查時，就會判定傅不符參選資格。

該人士強調，中央選舉監察委員會是由黨中央一級幹部，和登記競選黨魁者各自指派1人所組成，資格審查絕對公正，不可能有因人設事的情況發生，「黨主席選舉作業細則已公告近2周，不可能再做任何變動了。」
 

09/10 全台詐欺最新數據

全國退警總會長耿繼文發出聲明表示，「傅崐萁知道台灣的需要，藍白合必要之路，傅崐萁是最佳人選，我們籲請傅崐萁出來參選國民黨主席，希望傅崐萁順應民意，帶領大家贏得勝選」！

藍稱修財劃法是朝野共識　政院應提修正公式

國民黨傅崐萁馬英九朱立倫黨主席選舉

