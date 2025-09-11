　
政治

財劃法出包！藍白首長抗議　網挖藍營圖卡打臉：要飯的碗被沒收了

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《財劃法》出包，台中市長盧秀燕10日號召其他藍白執政縣市首長召開「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

攸關地方重要財源、明年度中央統籌分配稅款出爐，但因藍白強修《財劃法》時，公式「分母寫錯」錯誤，導致部分縣市獲配金額減少，甚至稅款因此發不出去的狀況，國民黨卻反控行政院怠惰黑箱，台中市長盧秀燕昨更召集非綠執政縣市首長北上「捍衛地方補助」。不過，就被網友挖出國民黨去年才PO出15縣市首長稱讚《財劃法》修正大大助力地方政府的系列圖卡，就有網友諷刺，「這個巴掌有夠響耶」、「國民黨縣市長要飯的碗被自己黨內立委沒收了」。

國民黨、民眾黨去年12月在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元。結果，由於公式「分母寫錯」，導致許多縣市拿到的錢不增反減。台中市長盧秀燕10日還號召藍白縣市首長北上召開「15縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、宜蘭代理縣長林茂盛、桃園市副市長王明鉅出席響應，並共同發表聯合聲明。

蔣萬安昨更在記者會上嗆聲，行政院遲遲不願意分配345億的統籌分配稅款，還要將原本有客觀公正的計算公式，來分配給地方政府的一般性補助款，改為審查制，原本核定的計畫型補助款都沒下文，地方政府無所適從，「今天站出來就是要地方包圍中央，請賴清德總統、行政院長卓榮泰到地方看，苦民所苦、為所當為。」

不過，國民黨去年12月24日才在臉書PO出藍營15縣市首長圖卡，聲稱國民黨力爭經費，提升財政自主、加速地方發展。從圖卡上可見，當時國民黨指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」，包括台北市增加416億、新北市增加374億、桃園增加259億、台中市增加262億、基隆市增加75億、新竹縣增加185億、彰化縣增加181億；南投縣增加138億；雲林縣增加149億、嘉義市增加69億、宜蘭縣增加128億、花蓮縣增加161億、台東縣增加134億、連江縣增加26億以及苗栗縣增加137億。

如今，就連擁有美國紐約大學財務金融碩士、會計學博士學位的「會計博士」朱立倫都坦言，《財劃法》在公式的設計上，分母的確有一點瑕疵。現階段財政部應用正確的公式試算後，重新分配345億給各縣市政府，做為下年度編列預算送議會審查的參考，而針對分母誤差，政院另提出修法到立法院。

就有許多網友回到該文留言諷刺，「國民黨縣市長要飯的碗被自己黨內立委沒收了」、「這個巴掌有夠響耶」、「還沒刪文喔」、「數學不會就是不會，當初還在那邊開心歡呼，傻傻的」、「結果難民黨分母算錯有夠低能」、「朝聖，你們什麼時候要去行政院前面下跪洗門風？我等著看」。

▼國民黨去年做15縣市首長的圖卡稱讚「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）
▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隿市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨2024年做圖卡指出，「《財劃法》修正大大助力地方政府，拒絕賴清德『擺爛式集權』」。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中市長盧秀燕也在留言處祝賀,「恭喜Lulu漢典，最可愛的搭檔、最棒的組合❤️」

