政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

▲▼柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，外界也關注著柯文哲與現任主席黃國昌是否會產生「兩個太陽」的矛盾。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出「黃國昌將面臨3大窘境」，他認為，民眾黨沒有那麼多資源可以分配，所以勢必會上演一場宮廷劇，一旦柯粉、昌粉談到黨內利益時，彼此將開始大小眼，弄個不好，就會是民眾黨分裂的前兆，因此，柯文哲在外面越久，黨內的內戰就會越白熱化。

葉耀元今透過粉專表示，政治分析其實就是簡單的邏輯推導，再加上對個別政治人物以及外在環境的透析，就可以做出相對精確的判斷（因為社會科學處理的是人類行為，所以一定不可能完全準確）。但要搞清楚這些政治人物的行為舉止、他們背後對於自我利益的設定，就蠻靠直覺的。

葉耀元表示，這幾天大家都在關注柯文哲交保後對台灣政治與民眾黨帶來的影響，不知道有沒有人思考過，這件事情對現任民眾黨黨主席黃國昌會有什麼影響呢。如果假設檢察官抗告不成功，所以柯文哲會繼續交保在外，則黃國昌就會面臨以下窘境。

葉耀元指出，第一，民眾黨不可能接受雙重馬車；這個黨太小，沒有那麼多資源可以分配。所以當一個不情願退位的太上皇對上現任皇帝之時，勢必會上演一場宮廷劇。

葉耀元說，目前民眾黨多數人都還在觀望，除了少數當初跟柯文哲走得比較近的幕僚已經開始陪柯文哲做「文宣影片」。只要抗告失敗確定之後，自己想柯文哲就會馬上要大家（包含黃國昌）排排站宣示忠誠了。黃國昌如果還想要繼續維持聲量，聽話的可能性會很高，但這也就表示2026跟2028這兩次選舉的局不會是黃國昌來操縱的。

葉耀元指出，第二，黃國昌自己透過直播所維持的昌粉，跟柯文哲從過去到現在所累積的柯粉，其實彼此並不重疊。柯文哲被羈押之後，黃國昌的確有成功轉化一些柯粉成為昌粉，但當柯文哲重新取得話語權跟媒體舞台之後，民眾黨內部就要再次評估如何讓柯粉跟昌粉共存共榮。

葉耀元認為，雖然他們都可以用「反綠」的大旗給號召在一起，但一旦談到黨內利益跟權力分配的時候，彼此就會開始大小眼了，弄個不好，這就會是民眾黨分裂的前兆。

葉耀元提到，第三，黃國昌拉著民眾黨八席立委做著國民黨的扈隨組織已久，但依照柯文哲的個性，會想要國民黨分更多的東西（如明年縣市長選舉如何禮讓，或是在縣市政務體系放進自己的人馬）。

葉耀元認為，黃國昌目前只想著看能不能要到新北市長的提名（不過他真的目標大概是2028跟國民黨搭配作為副總統候選人的身分），這對柯文哲來說誘因不大，而且給黃國昌太多聲量，就等同於拱手送出自己打下的江山，當初立院選舉的合作只是要吸收昌粉，但可不是要把柯粉轉化成昌粉。

最後，葉耀元強調，柯文哲在外面越久，黨內的內戰就會越白熱化，黃國昌能低調多久，大家繼續看下去。畢竟只用選舉利益結合在一起的兩個人，在有利益衝突的時候就會自然而然的從合作轉化為競爭的態勢，自古皆然。

傅崐萁曾遭馬英九開除黨籍12年　國民黨認定不符選黨主席資格

分享給朋友：

柯文哲黃國昌內鬥柯粉民眾黨葉耀元

