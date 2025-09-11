　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲諷檢方起訴「編故事」！盼保持對人世熱情：沒有被害妄想

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲離開北院與等候在外的小草們握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲今（11日）到台北地院開完庭，與場外支持者握手致意，他在庭訊自詡保持對人世的熱情，不要變成被害妄想症。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（11日）審理京華城案，柯文哲交保後第2度出庭，聽完台灣民眾黨秘書長周榆修作證，柯苦笑說在押期間想不通自己怎會被關，出來卻發現外面的人更悽慘、要被偵訊，他認為檢方查扣手機、硬碟，從裡面挑一句話就開始編故事，但司法應該獨立，他希望自己不要失去對人世的熱情，更不要變成被害妄想症。

柯文哲聲請周榆修作證，目的是證明同案被告李文宗擔任董事長的眾望基金會，依成立宗旨從事公益事務，不像被起訴說成是柯從政的小金庫，更沒挪用眾望的資金支應民眾黨黨務或總統大選選務花費。

周榆修在2022年12月到2024年1月，受李文宗之邀擔任眾望基金會主任，他今證稱，任職眾望辦過多場公益活動，有圖為證，並倡議推動長照保險制度、政府應對勞保負擔最終給付義務等政策，柯文哲對眾望而言是「扛棒」、是公益代言人，因為柯有人氣、效益大，但柯沒參與眾望的會務，也非眾望實質負責人。

▲▼台北地院審理京華城案民眾黨秘書長周榆修以證人身分出庭 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾任眾望基金會主任的台灣民眾黨現任秘書長周榆修，今（11日）到台北地院證稱，柯文哲只是眾望的「扛棒」、公益代言人，但沒插手會務。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲對周榆修證詞表達個人意見時指出，他在監獄裡面時，常不解自己怎會被關在這裡，可是出來（交保）發現外面那些人更悽慘，要被偵訊、被調查，檢察官扣押手機、硬碟，從裡面挑一句話，就開始編故事。

柯說檢察官問基金會那些員工說沒參加公益活動，「當然沒有啊！他們做不到3個月就離職，中間還有個過年欸！實際工作可能不到2個月」，柯說現在很多年輕人來報到，看一看不爽，就跑掉了，檢方卻去問這些人，當然沒做公益事業，然後開始製造一大堆故事。

▲▼台北地院審理柯文哲政治獻金案，李文宗（左）由律師唐于智陪同出庭。（圖／記者李毓康攝）

▲眾望基金會登記董事長李文宗今（11日）到台北地院開完庭，抱拳謝謝場外對他打氣的柯粉們。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲指出「我媽媽說喔，吃飯都會咬到舌頭，新的棉被拿來砸都會有灰塵」，檢方若用這種標準、用這種手法辦案，每一條都要這樣擴大，那麼「今天所有一切，都會在歷史留記錄」。

柯強調「世界上沒有那麼多壞人」，有時想做事，用高規格檢視，成績不令人滿意，畢竟凡事起頭難，眾望剛成立，員工就跑掉一堆，但不要因此認為「大家有那麼多壞心眼」。

柯文哲今講話不再聲嘶力竭指控，而是帶著淡淡苦笑，克制不滿情緒，他說台灣應該越來越好，司法應該儘量獨立，他還是那句話「不要失去對人世的熱情」，慶幸自己當過30年醫生，「醫生不會害人，都是幫人」，他更不希望自己變成有被害妄想的人。

