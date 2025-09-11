　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲交保「與證人同車」違規　律師當庭道歉：群眾簇擁非故意

▲▼柯文哲11日現身台北地院開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（11日）到台北地院出庭，不回應記者詢問對檢方抗告的看法。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，日前准許被告柯文哲、應曉薇交保，台北地檢署對2人的交保裁定提起抗告，今（11日）已由北院將卷證送交高院審理，而北院今持續開庭時，柯的律師團特別向審判長表示歉意，因為柯交保當天，「被動」與2位檢方所稱的證人同車，絕非故意，並請求審判長闡明禁止柯接觸證人的範圍，審判長諭知待高院裁定出爐再處理。

柯文哲於上周五（5日）獲准交保7000萬元，本周一（8日）辦妥手續獲釋，結束長達363天的羈押，當天他和妻子陳佩琪挽手接受數百位支持者夾道歡呼迎接，事後被檢舉他與檢方偵辦期間的證人、民眾黨立院黨團主任陳智菡及議員陳宥丞同車，疑似違反交保條件所列「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」。

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（11日）到台北地院出庭，不回應記者詢問對檢方抗告的看法。（圖／記者李毓康攝）

北檢前天（9日）以書狀對柯文哲與應曉薇的交保裁定提起抗告，理由之一，就是上述柯與2位證人同車的接觸行為。北院今上午將抗告卷證送達高院，高院已分案處理。

對此，柯文哲的律師團今在北院開庭時，緊急提出一份補充狀連同抗告卷證一併送到高院，律師鄭深元當庭向審判長江俊彥解釋，8日交保獲釋當下，柯文哲還沒完全了解裁定內容，因群眾簇擁而「被動」和2位證人同車，「絕非故意為之，跟庭上抱歉！」

▲▼台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡，今（14日）到台北地院旁聽京華城案開庭，受訪轉述柯文哲妻子陳佩琪當庭暴走心情。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡，被檢舉與剛交保的柯文哲同車、疑似違規，她聲明審理時無人傳她作證，無勾串之虞。（圖／記者黃哲民攝）

鄭深元並請求審判長補充闡明交保條件禁止柯文哲接觸的證人，是否僅限於尚未到案作證的證人，例如今天傳喚的證人、民眾黨秘書長周榆修，完成作證是否就能解禁，否則偵辦中曾作證的證人多達2、300位，若通通不能接觸，會使柯陷入孤立。

公訴團隊主任檢察官林俊廷回應，柯文哲交保獲釋時，交保裁定已公布3天，附加條件白紙黑字，沒說僅禁止接觸尚未詰問的證人，被告不應自行解釋，否則柯豈不是可找作過證的公務員談論京華城案、和作完證的黨部或木可公司人員討論政治獻金案。

▲▼台北地院審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院今（11日）審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

林俊廷強調，依合議庭交保裁定文義，禁止柯文哲交保期間接觸的對象，應包含起訴清單所列所有證人，不論是否已經作過證，尤其陳智菡與陳宥丞有勾串之虞，此時更不宜與柯接觸。

陳智菡先前已聲明，雖在偵辦期間被檢方傳喚作證，但進入審理至今，審檢辯3方都沒傳她當證人。此外，柯文哲妻子陳佩琪也名列起訴清單的證人，但審理至今無人傳她作證，她不僅能旁聽柯開庭，更與柯同住。

對於柯文哲交保獲釋當天與2證人同車舉動，是否構成違規，審判長今無任何說明，僅表示今天上班剛蓋章送出抗告卷證，高院已收案，若此時變更、補充交保裁定內容，可能使上級審無法具體特定審理範圍。

鄭深元舉出合議庭去年（2024年）底起訴移審准許柯文哲交保，也曾針對柯與陳佩琪日常接觸問題做過補充裁定，希望比照辦理。

審判長重申，為避免影響高院審理抗告案出現困擾，目前不宜更正或補充交保裁定，若抗告的結果維持交保確定，合議庭會針對交保裁定的疑問之處，進一步說明與更正、補充。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開第一槍！雪坊優格宣布「不再與四叉貓合作」
獨／Lulu、陳漢典婚禮歌手傳是她！　試音畫面曝
為U18聲請解禁赴日6天！法院准一半　辜仲諒提抗告
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／41歲女成吉思汗重訓突倒地！　館長致哀「R.I.P」
台北大樓50人喝屍水！　水塔腐屍「非住戶」身分成謎
21歲女模接旅拍　攝影師誤傳「要拍A片別告訴她」訊息嚇傻
陳漢典轉發昔合照再發聲！「好喜歡這張，我們等到了」
獨／台灣團遇暴動！　躲飯店拍下街頭慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

機車鬼切夫妻被輾斃！聯結車剎不住猛撞畫面曝　留恐怖剎車痕

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

有錢人就是霸氣！豪開保時捷追垃圾車　一動作被罵爆：最大垃圾

為U18聲請解禁赴日6天「法院只准一半」　辜仲諒提抗告：不會潛逃

國1平鎮段奪命車禍！大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假的

機車鬼切夫妻被輾斃！聯結車剎不住猛撞畫面曝　留恐怖剎車痕

發文支援「電子巡簽」被罵狗官　台中警怒告41人...按讚也難逃

找老婆就選她們！這3星座「顏值高、桃花旺」卻最專一

肯德基「奶黃流心Q蛋撻」中秋限定吃　夾熔岩奶黃餡+彈嫩麻糬

宜蘭醉男失控翻車！高速墜落農田大排　濺「史詩級水花」畫面曝

白T女101星巴克要女店員下跪　囂張襲警被壓制上銬...涉2罪送辦

四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」惹議！雪坊：未來拒合作

廈門4天千元旅遊團！長輩被逼6萬買爛床墊　主揪說話了

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

年輕爸虐滿月嬰「連打20天」跑去打電動害死他　當庭認罪盼減刑

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

社會熱門新聞

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／北市大樓水塔驚見腐屍　住戶連喝多日崩潰

即／聯結車撞機車　夫妻慘卡輪下拖行雙亡

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

更多熱門

相關新聞

趕快趕快！柯文哲戴國旗＋KP徽章　急出門開庭

趕快趕快！柯文哲戴國旗＋KP徽章　急出門開庭

民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保後，北檢9日以五大理由提起抗告，北檢的抗告狀今（11日）在上午送到高院門口。北院今開庭審理政治獻金案，柯文哲也出庭應訊，預計9點30分開庭，柯9點多才從東門站的住家出發；這次他穿著西裝，別著中華民國國旗、KP徽章，還因為出門時間較晚，面對記者提問時僅說，「出庭再講」、「趕快趕快」。

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

2028對決賴清德？林濁水曝柯文哲戰略

2028對決賴清德？林濁水曝柯文哲戰略

柯文哲交保　北檢抗告最快今裁定

柯文哲交保　北檢抗告最快今裁定

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

關鍵字：

京華城柯文哲勾串陳智菡抗告

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面