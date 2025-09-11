柯文哲交保「與證人同車」違規　律師當庭道歉：群眾簇擁非故意

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（11日）到台北地院出庭，不回應記者詢問對檢方抗告的看法。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，日前准許被告柯文哲、應曉薇交保，台北地檢署對2人的交保裁定提起抗告，今（11日）已由北院將卷證送交高院審理，而北院今持續開庭時，柯的律師團特別向審判長表示歉意，因為柯交保當天，「被動」與2位檢方所稱的證人同車，絕非故意，並請求審判長闡明禁止柯接觸證人的範圍，審判長諭知待高院裁定出爐再處理。

柯文哲於上周五（5日）獲准交保7000萬元，本周一（8日）辦妥手續獲釋，結束長達363天的羈押，當天他和妻子陳佩琪挽手接受數百位支持者夾道歡呼迎接，事後被檢舉他與檢方偵辦期間的證人、民眾黨立院黨團主任陳智菡及議員陳宥丞同車，疑似違反交保條件所列「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」。

北檢前天（9日）以書狀對柯文哲與應曉薇的交保裁定提起抗告，理由之一，就是上述柯與2位證人同車的接觸行為。北院今上午將抗告卷證送達高院，高院已分案處理。

對此，柯文哲的律師團今在北院開庭時，緊急提出一份補充狀連同抗告卷證一併送到高院，律師鄭深元當庭向審判長江俊彥解釋，8日交保獲釋當下，柯文哲還沒完全了解裁定內容，因群眾簇擁而「被動」和2位證人同車，「絕非故意為之，跟庭上抱歉！」

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡，被檢舉與剛交保的柯文哲同車、疑似違規，她聲明審理時無人傳她作證，無勾串之虞。（圖／記者黃哲民攝）

鄭深元並請求審判長補充闡明交保條件禁止柯文哲接觸的證人，是否僅限於尚未到案作證的證人，例如今天傳喚的證人、民眾黨秘書長周榆修，完成作證是否就能解禁，否則偵辦中曾作證的證人多達2、300位，若通通不能接觸，會使柯陷入孤立。

公訴團隊主任檢察官林俊廷回應，柯文哲交保獲釋時，交保裁定已公布3天，附加條件白紙黑字，沒說僅禁止接觸尚未詰問的證人，被告不應自行解釋，否則柯豈不是可找作過證的公務員談論京華城案、和作完證的黨部或木可公司人員討論政治獻金案。

▲台北地院今（11日）審理京華城案，午休期間柯文哲暫時離開北院。（圖／記者李毓康攝）

林俊廷強調，依合議庭交保裁定文義，禁止柯文哲交保期間接觸的對象，應包含起訴清單所列所有證人，不論是否已經作過證，尤其陳智菡與陳宥丞有勾串之虞，此時更不宜與柯接觸。

陳智菡先前已聲明，雖在偵辦期間被檢方傳喚作證，但進入審理至今，審檢辯3方都沒傳她當證人。此外，柯文哲妻子陳佩琪也名列起訴清單的證人，但審理至今無人傳她作證，她不僅能旁聽柯開庭，更與柯同住。

對於柯文哲交保獲釋當天與2證人同車舉動，是否構成違規，審判長今無任何說明，僅表示今天上班剛蓋章送出抗告卷證，高院已收案，若此時變更、補充交保裁定內容，可能使上級審無法具體特定審理範圍。

鄭深元舉出合議庭去年（2024年）底起訴移審准許柯文哲交保，也曾針對柯與陳佩琪日常接觸問題做過補充裁定，希望比照辦理。

審判長重申，為避免影響高院審理抗告案出現困擾，目前不宜更正或補充交保裁定，若抗告的結果維持交保確定，合議庭會針對交保裁定的疑問之處，進一步說明與更正、補充。