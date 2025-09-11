主計總處稱普發現金需舉債1056億支應　陳智菡試算：根本不需要

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院會今（11日）通過攸關普發1萬的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，共編列5500億，所需財源優先移用歲計賸餘4444億元，不足1056億元部分舉債支應。不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡不滿主計總處稱「普發現金必須舉債支應」的說法，她經試算直言，普發1萬根本不需舉債，主計總處一再刻意忽略今年度還有2400億左右歲計賸餘，且預算執行率不可能百分百，主計總處概算大失準，恐怕只是為了營造錯誤印象。

主計總處今公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，所需經費上限為5,700億元，本次編列5,500億元，預留後續編列額度200億元。5500億用於4大主軸，支持產業780億、安定就業150億、照顧民生3070億(含普發現金2360億)、強化韌性1500億。

主計總處指出，因此，歲出編列5,500億元，所需財源優先移用歲計賸餘4,444億元，不足1,056億元部分舉債支應，預計114年底債務餘額占前3年度GDP比率為27.4%(上限40.6%)，距離上限尚有13.2個百分點，恪遵財政紀律。

對此，陳智菡表示，今年七月中，卓榮泰院長回應普發現金議題時說「現在4100億元放在特別預算裡面，歲計賸餘已經用完了。經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉4100億元，僅剩下300多億元，遠遠不足（普發一萬）的2300億元」。

陳智菡批評，兩個月前，卓榮泰還哀嘆普發現金違憲、要舉債，卻又在兩個月後的今天拿來當政績，說普發現金可以刺激消費、擴大內需，神也是你，鬼也是你。

陳智菡指出，主計總處剛剛又回應媒體，之前她說普發不用舉債是錯的，普發現金必須要舉債，那民眾黨立法院黨團就再算一次給「賴總統大掌櫃」主計總處主計長陳淑姿過目。

陳智菡試算，第一，113年中央政府累計歲計賸餘數為8,385.24億元，扣除114年已編列之特別預算3,948.8億元後，尚餘4,436.44億元。

陳智菡說，第二，「因應關稅特別條例（含普發）」編列5,700億元，扣除4,436億元後確實不足，但重點是，還沒把今年（114年度）的歲計賸餘加上去啊。

陳智菡直言，第三，114年度預計歲計賸餘約有2,400億元，再扣除預計還債1,415億元、扣掉預算執行率，加加減減，普發現金就根本不需舉債。

接著，陳智菡提到，賴政府別再鬼打牆，回答三個問題就好。第一，普發現金如果違憲，你們怎麼可以違憲違法，還拿來當政績？

陳智菡說，第二，主計總處說普發現金要舉債，是不是根本沒估算114年度的歲計賸餘？國家財政預估可以允許這麼大的誤差嗎？

陳智菡批評，主計總處又不是今年才新成立，以前石油危機、亞洲金融風暴，美國次貸危機都比這關稅嚴重數十倍百倍，當時的主計總處都有辦法預估，怎麼陳主計長概算能力這麼差？

最後，陳智菡強調，過去民進黨立委柯建銘、吳思瑤、沈伯洋說普發現金是共產黨的招，請問賴政府到底是中共同路人、還是共產黨本人？

▼行政院主計總處主計長陳淑姿出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）