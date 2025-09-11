　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主計總處稱普發現金需舉債1056億支應　陳智菡試算：根本不需要

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院會今（11日）通過攸關普發1萬的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，共編列5500億，所需財源優先移用歲計賸餘4444億元，不足1056億元部分舉債支應。不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡不滿主計總處稱「普發現金必須舉債支應」的說法，她經試算直言，普發1萬根本不需舉債，主計總處一再刻意忽略今年度還有2400億左右歲計賸餘，且預算執行率不可能百分百，主計總處概算大失準，恐怕只是為了營造錯誤印象。

主計總處今公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，所需經費上限為5,700億元，本次編列5,500億元，預留後續編列額度200億元。5500億用於4大主軸，支持產業780億、安定就業150億、照顧民生3070億(含普發現金2360億)、強化韌性1500億。

主計總處指出，因此，歲出編列5,500億元，所需財源優先移用歲計賸餘4,444億元，不足1,056億元部分舉債支應，預計114年底債務餘額占前3年度GDP比率為27.4%(上限40.6%)，距離上限尚有13.2個百分點，恪遵財政紀律。

對此，陳智菡表示，今年七月中，卓榮泰院長回應普發現金議題時說「現在4100億元放在特別預算裡面，歲計賸餘已經用完了。經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉4100億元，僅剩下300多億元，遠遠不足（普發一萬）的2300億元」。

陳智菡批評，兩個月前，卓榮泰還哀嘆普發現金違憲、要舉債，卻又在兩個月後的今天拿來當政績，說普發現金可以刺激消費、擴大內需，神也是你，鬼也是你。

陳智菡指出，主計總處剛剛又回應媒體，之前她說普發不用舉債是錯的，普發現金必須要舉債，那民眾黨立法院黨團就再算一次給「賴總統大掌櫃」主計總處主計長陳淑姿過目。

陳智菡試算，第一，113年中央政府累計歲計賸餘數為8,385.24億元，扣除114年已編列之特別預算3,948.8億元後，尚餘4,436.44億元。

陳智菡說，第二，「因應關稅特別條例（含普發）」編列5,700億元，扣除4,436億元後確實不足，但重點是，還沒把今年（114年度）的歲計賸餘加上去啊。

陳智菡直言，第三，114年度預計歲計賸餘約有2,400億元，再扣除預計還債1,415億元、扣掉預算執行率，加加減減，普發現金就根本不需舉債。

接著，陳智菡提到，賴政府別再鬼打牆，回答三個問題就好。第一，普發現金如果違憲，你們怎麼可以違憲違法，還拿來當政績？

陳智菡說，第二，主計總處說普發現金要舉債，是不是根本沒估算114年度的歲計賸餘？國家財政預估可以允許這麼大的誤差嗎？

陳智菡批評，主計總處又不是今年才新成立，以前石油危機、亞洲金融風暴，美國次貸危機都比這關稅嚴重數十倍百倍，當時的主計總處都有辦法預估，怎麼陳主計長概算能力這麼差？

最後，陳智菡強調，過去民進黨立委柯建銘、吳思瑤、沈伯洋說普發現金是共產黨的招，請問賴政府到底是中共同路人、還是共產黨本人？

▼行政院主計總處主計長陳淑姿出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼行政院主計總處主計長陳淑姿出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

主計總處稱普發現金需舉債1056億支應　陳智菡試算：根本不需要

綠委還原財劃法修法過程　諷：自家人造孽無藥醫、焊死失速列車門

接見亞利桑那州議會訪團　綠：台積電跨大投資展現台美緊密合作

還原財劃法修法亂象！最後一刻藍才拿出版本　綠批「表決啥都不知道」

強化輿情回應　行政院要求首長時事回應一天3時段回報

審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明召開朝野協商

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！　黃暐瀚：支持輕判但違法就是違法

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

首位獲獎台灣政治人物　黃捷獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

主計總處稱普發現金需舉債1056億支應　陳智菡試算：根本不需要

綠委還原財劃法修法過程　諷：自家人造孽無藥醫、焊死失速列車門

接見亞利桑那州議會訪團　綠：台積電跨大投資展現台美緊密合作

還原財劃法修法亂象！最後一刻藍才拿出版本　綠批「表決啥都不知道」

強化輿情回應　行政院要求首長時事回應一天3時段回報

審計長任期將屆、國民黨團有意9/19開議　韓國瑜明召開朝野協商

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！　黃暐瀚：支持輕判但違法就是違法

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

首位獲獎台灣政治人物　黃捷獲頒世界青年領袖峰會年度政治人物獎

台灣團困尼泊爾「暴民衝上車」　觀光署：2團47人陸續返台

1年內5度「全國大停電」　古巴民眾太絕望：我們又在倒退

券商系統出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

政治熱門新聞

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

快訊／賴清德：藍白主導財劃法修法鑄成大錯　完全不接受政院提醒

存款超過3億成焦點　鍾東錦：每年申報被都凌遲一次

2028對決賴清德？林濁水曝柯文哲戰略

UFO彈開美軍飛彈　退將揭地獄火真相

陳菊病假9個月　監察院：自願放棄每月36萬

盧秀燕祝福Lulu陳漢典結婚　「最可愛的搭檔❤️」

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

顏寬恒涉貪二審宣判　國民黨仍不祭黨紀

網傳賴清德拜日本靖國神社　事實查核中心出手了

更多熱門

相關新聞

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，外界也關注著柯文哲與現任主席黃國昌是否會產生「兩個太陽」的矛盾。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出「黃國昌將面臨3大窘境」，他認為，民眾黨沒有那麼多資源可以分配，所以勢必會上演一場宮廷劇，一旦柯粉、昌粉談到黨內利益時，彼此將開始大小眼，弄個不好，就會是民眾黨分裂的前兆，因此，柯文哲在外面越久，黨內的內戰就會越白熱化。

強化輿情回應　行政院要求首長時事回應一天3時段回報

強化輿情回應　行政院要求首長時事回應一天3時段回報

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

柯文哲交保與證人同車　律師道歉：非故意

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部：搭配促銷成效會更好

普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部：搭配促銷成效會更好

關鍵字：

普發主計總處行政院陳智菡民眾黨舉債

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面