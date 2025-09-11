強化輿情回應　行政院要求首長時事回應一天3時段回報

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府啟動內閣改組後，行政院秘書長由總統府副秘書長張惇涵轉任，強化內部橫向溝通與論述戰力。外傳，張要求各部會需針對時事議題以及首長對外回應的摘要，須一天3次回報政院；且各單位收到議題資訊時，要在2小時內提供回應基調與規畫。對此，行政院發言人李慧芝表示，這是加強跟各部會的聯繫，加速輿情的回應，本來就是政府該做的事。

張惇涵過往行事風格要求快速精準、重視效率，過去變深受前總統蔡英文重用，賴清德入主總統府後也將其留任。日前執政團隊改組後，也將張調任到行政院，強化橫向溝通與論述能量。

根據媒體報導，行政院要求各部會含所屬三、四級單位的時事議題，以及正、副首長對外回應的內容摘要，包括例行記者會、備詢、聯訪等，或是特殊考量而採不具名方式的回應，都要在每天上午10點30分、下午2點30分、下午6點30分通報。

此外，行政院也要求各單位要判斷是否有再行澄清的內容，並於1小時內提出預擬回應規畫；相關單位在收到通報資訊時，則必須即刻提供相關資訊，並於2個小時內提供回應基調與規畫，以加強對外的溝通與攻防量能。

對此，行政院發言人李慧芝表示，這是加強跟各部會的聯繫，加速輿情的回應，本來就是政府該做的事。