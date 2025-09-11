「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

▲對許多人而言，護照戳章也是一種記錄旅遊的方式。（示意圖／CFP，下同。）
記者吳美依／綜合報導
護照內頁蓋下的入境戳章，也被視為某一種旅遊紀念，如今卻可能隨著全球出入境數位化的趨勢，逐漸走入歷史。其中，歐洲29國將從10月12日起淘汰入境戳章，預計2026年4月完成全面轉換。
《紐約郵報》報導，目前英國、新加坡、澳洲、香港及阿根廷已率先淘汰護照戳章制度，其他國家也加大推動數位入境，透過電子門與生物辨識技術，記錄旅客出入境資料。
歐洲預計10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。未來非歐盟國家旅客進入申根區（Schengen Area）29國時，都將接受臉部辨識及指紋掃描，以數位方式記錄相關資訊。
旅遊專家薩格利（Gabe Saglie）向《赫芬頓郵報》表示，數位入境系統能夠提高安全度、加快通關速度、確保資料蒐集完整與標準化等。專家預測，未來10年內多數主要國家都將轉向數位入境系統，屆時護照戳章將正式成為歷史。
不過，對於熱愛蒐集護照戳章的旅客而言，這無疑是一大衝擊。旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）說，「對許多人來說，蒐集護照戳章一直都是珍貴的傳統，失去這項具體紀錄，可能產生情感方面的影響。」
報導建議，如果想要感受懷舊氛圍， 可以前往諮詢台詢問，機場是否提供旅客紀念印章，但切記不要蓋在護照上。
即將逐步淘汰入境戳章的歐洲國家
1、奧地利
2、比利時
3、保加利亞
4、克羅埃西亞
5、捷克
6、丹麥
7、愛沙尼亞
8、芬蘭
9、法國
10、德國
11、希臘
12、匈牙利
13、冰島
14、義大利
15、拉脫維亞
16、列支敦斯登
17、立陶宛
18、盧森堡
19、馬爾他
20、荷蘭
21、挪威
22、波蘭
23、葡萄牙
24、羅馬尼亞
25、斯洛伐克
26、斯洛維尼亞
27、西班牙
28、瑞典
29、瑞士
