「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

▲對許多人而言，護照戳章也是一種記錄旅遊的方式。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

護照內頁蓋下的入境戳章，也被視為某一種旅遊紀念，如今卻可能隨著全球出入境數位化的趨勢，逐漸走入歷史。其中，歐洲29國將從10月12日起淘汰入境戳章，預計2026年4月完成全面轉換。

《紐約郵報》報導，目前英國、新加坡、澳洲、香港及阿根廷已率先淘汰護照戳章制度，其他國家也加大推動數位入境，透過電子門與生物辨識技術，記錄旅客出入境資料。

歐洲預計10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。未來非歐盟國家旅客進入申根區（Schengen Area）29國時，都將接受臉部辨識及指紋掃描，以數位方式記錄相關資訊。

旅遊專家薩格利（Gabe Saglie）向《赫芬頓郵報》表示，數位入境系統能夠提高安全度、加快通關速度、確保資料蒐集完整與標準化等。專家預測，未來10年內多數主要國家都將轉向數位入境系統，屆時護照戳章將正式成為歷史。

不過，對於熱愛蒐集護照戳章的旅客而言，這無疑是一大衝擊。旅遊專家納斯特羅（Katy Nastro）說，「對許多人來說，蒐集護照戳章一直都是珍貴的傳統，失去這項具體紀錄，可能產生情感方面的影響。」

報導建議，如果想要感受懷舊氛圍， 可以前往諮詢台詢問，機場是否提供旅客紀念印章，但切記不要蓋在護照上。

即將逐步淘汰入境戳章的歐洲國家

1、奧地利

2、比利時

3、保加利亞

4、克羅埃西亞

5、捷克

6、丹麥

7、愛沙尼亞

8、芬蘭

9、法國

10、德國

11、希臘

12、匈牙利

13、冰島

14、義大利

15、拉脫維亞

16、列支敦斯登

17、立陶宛

18、盧森堡

19、馬爾他

20、荷蘭

21、挪威

22、波蘭

23、葡萄牙

24、羅馬尼亞

25、斯洛伐克

26、斯洛維尼亞

27、西班牙

28、瑞典

29、瑞士