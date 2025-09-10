　
高鐵首度攜手麗星夢郵輪推優惠　入住高雄每人再折500元

▲▼高鐵公司即日起推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案。（圖／麗星夢郵輪提供）

▲高鐵公司即日起推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案。（圖／麗星夢郵輪提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵公司、高雄市政府及麗星夢郵輪首度跨界合作，即起推出「高鐵假期+郵輪」專案，11月16日起高雄出發的麗星郵輪2.0探索星號出發航程，加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行或下船日當日入住指定「高鐵+飯店行程」，高雄市政府補助每人500元。

高鐵、高雄市政府及麗星夢郵輪首度聯手推出「高鐵假期+郵輪」專案，祭出三重優惠，包括訂購該專案雲林以北出發旅客，高雄市政府補助每人500元。

以麗星郵輪2.0探索星號的菲律賓佬沃3天2夜行程為例，郵輪優惠最低6000元起，如加購高鐵假期，從台北出發入住和逸飯店．高雄中山館，原平日出發每人最低3260元，扣除500元補助，高鐵假期只需支付2760元。

▲▼和逸飯店高雄中山館,飯店,旅館,旅宿,國旅。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵攜手郵輪推優惠，入住高雄可再折500元。（圖／高鐵公司提供）

此外，高雄市政府另加碼贈送100元商圈夜市券、MeNGo 24小時觀光套票；同時，麗星夢郵輪亦加碼，每房最高贈送2000元郵輪消費金。

「高鐵假期+郵輪」首波活動與麗星夢郵輪合作，航程包括東南亞夢幻海島之旅，涵蓋菲律賓的佬沃、科隆島、長灘島、公主港，以及越南下龍灣與峴港，以及國人最偏好的日本沖繩、宮古島、石垣島等景點。

台灣高鐵表示，此次跨界合作不僅首度呼應高雄市政府的觀光願景，更展現高鐵結合郵輪觀光的全新里程碑，開啟多元運具整合與觀光推廣的新契機，希望吸引中、北部旅客「來高雄搭郵輪、搭郵輪玩高雄」，有效推動「北客南送」，帶動住宿、夜市與商圈觀光。麗星夢郵輪也加碼優惠，透過陸海交通整合，讓旅客假期全面升級。

