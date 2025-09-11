墾丁觀光升級「國際飯店擬進駐」　陳世凱：推動屏南快縮短車程

▲已有國際飯店評估進駐墾丁。（資料圖／墾管處提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱今天（11日）接受廣播專訪時表示，為提升墾丁觀光便利性，將評估推動「屏南快速公路」，高雄到恆春車程可從2個多小時縮短至約1小時15分至1個半小時，並透過微笑南台灣計畫串聯景點，大鵬灣將有Villa、遊艇港，未來還有國際飯店進駐墾丁，盼帶動旅客重回墾丁。

交通部長陳世凱今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，他非常喜歡墾丁，從學生時代參加春吶到現在，他每年也會帶家人和小朋友造訪兩、三次，他已是「老墾丁」了。

不過陳世凱說，台灣觀光潮流不斷轉移，過去屏東觀光靠墾丁，已經旺了20年，如今人潮逐漸移往小琉球與屏東市區、恆春及周邊溫泉區移轉，觀光模式一直在轉變。過去20年到30年墾丁人潮很多，墾丁大街像夜市，但台灣到處都有夜市，目前墾丁人潮變少，整體氛圍更顯悠閒，他認為墾丁觀光有機會再升級，重塑南國度假風情。

他指出，觀光署與交通部正推動「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣in台灣」，規劃自嘉義到花蓮的「微笑南台灣」大計畫，串連沿線景點，墾丁將是其中重要一環。這項計畫預計明年推出，屬於長期規劃，包括大鵬灣的國際級高爾夫球場、遊艇港與Villa設施，鋪陳每一個景點和觀光發展。

陳世凱強調，他思考的是整體觀光資源發展，一般觀光客習慣「一個地方玩幾次就想換地方」，因此要提供更多景點讓旅客去玩，將各景點串聯起來提供更好旅遊體驗，墾丁看久了也會膩，周邊許多景點一起串聯起來可以再帶動墾丁觀光。他透露，目前已有國際級飯店有意投資墾丁，主要是看好其悠閒氛圍，未來國際飯店進駐後，恆春機場也可提供私人飛機起降。

至於因颱風受災嚴重的南部，陳世凱表示，颱風剛來，第一步交通部要做的是讓路先能通，第二部就是景點復建，包括鹽田、步道、溫泉區等，第三部就是引客，重點是辦活動，年底前中部往南、雲嘉南甚至屏東將有19個大型活動，日月潭除花火音樂嘉年華外，還將舉辦環法賽自行車比賽，另還有草嶺裡山丘行季、梅山藝術季、台南南鯤鯓鯤鯓王平安鹽祭、台灣國際觀鳥馬拉松、曾文水庫夜間音樂會等，用活動帶人潮。

