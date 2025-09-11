　
赴日必看！日本「 1款電器」回不了台！旅客4支全遭丟傻了

▲▼日本機場,成田機場。（圖／記者董美琪攝）

▲日本海關全沒收！USB瀏海電捲棒「不能隨身攜帶也不能托運」。（示意圖／記者董美琪攝）

網搜小組／董美琪報導

有台灣旅客近日分享親身經歷，表示在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，準備返國時卻在機場被攔下，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放托運」，最後只得眼睜睜看著4支全被沒收，直呼「超傻眼，當初店員完全沒有提醒」。

實際上，日本國土交通省對此類產品早有規範。像是電捲棒、離子夾、直髮梳等造型器具，只要能將鋰電池拆下，並且電池容量不超過160Wh，便可將電池隨身帶上飛機；但若電池與機身固定無法分離，則無論手提還是托運都禁止攜帶出入境。

這名旅客購買的USB電捲棒屬於無線、電池不可拆的款式，因此被視為具有潛在安全風險，無法帶上飛機。消息曝光後，不少網友留言回應，自己或親友也曾遇過相同狀況，有人苦笑說「這支瀏海電捲棒在日本機場應該已經被收走幾百支了」、「從台灣帶過去沒事，結果從日本回台就被海關丟」，也有人建議「買之前一定要查清楚航空規定，規範可能每年都會更新」。

更有網友補充指出，曾聽聞地勤人員提到「過去有人利用充電式電棒攻擊他人」，因此相關規定才會變得更加嚴格。整起事件讓許多愛美人士大嘆，若想買此類小家電，還是選擇可拆電池或插電版本，才不會出國一趟反而血本無歸。

在 Threads 查看

 

 

高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子

