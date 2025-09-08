歡慶狗狗節！西拉雅台灣好行攜毛孩旅遊　專屬套票優惠同步登場

▲西拉雅推出「毛起來玩」狗狗節活動，毛孩開心戲水、奔跑草原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應9月9日「台灣狗狗節」，觀光署西拉雅國家風景區管理處推出「毛起來玩西拉雅—毛孩趣旅行」活動，邀請毛小孩與飼主搭乘台灣好行，一起享受與自然親近的旅遊時光，活動安排寵物泳池、大片草原及寫真巴士拍照點，讓毛孩放鬆玩樂，也推廣寵物友善旅遊理念，吸引不少飼主攜伴毛孩同遊，留下難忘回憶。

本次旅程首站來到善化「巴吉劃水寵物泳池」，園區結合湖景、咖啡、草皮、大樹與休閒飲食，打造夢幻樂園。毛孩們看到泳池立刻興奮跳入水中，在夏日午後盡情嬉戲；飼主則在旁悠閒陪伴，增進彼此情感交流。隨後前往官田遊客中心，廣闊草原與「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」公共藝術，讓毛孩自由奔跑，現場氣氛熱鬧溫馨。西拉雅風管處還準備寫真巴士，讓飼主與毛孩合影，記錄這段旅途的溫馨時光。

西拉雅風管處長許主龍表示，毛孩已是許多家庭的一份子，帶毛孩旅遊應成為現代生活的一部分。此次活動不僅讓飼主與毛孩共同享受旅遊樂趣，也推動尊重照顧毛孩的理念，鼓勵民眾搭乘台灣好行菱波官田線探索西拉雅之美，實踐永續旅遊。

參與飼主表示，這次旅程讓毛孩在開放自然環境中釋放活力，也加深彼此情感連結，「不只是旅行，更是一次讓家人相伴、感受溫暖的機會。」大家對西拉雅未來持續推出寵物友善活動表達期待，希望更多毛孩能與飼主一起探索各地旅遊，成為旅遊生活的一部分。

西拉雅風管處精心規劃多款台灣好行關子嶺線及菱波官田線套票，可於 KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運購買並享沿線特約店家折扣。即日起至10月31日，使用電子票證或行動支付搭乘兩條路線，即可享票價半價優惠。西拉雅也將陸續推出多項主題活動，讓旅遊體驗更豐富多元。