網傳影片「賴清德參拜日本靖國神社」　事實查核中心出手了

▲網傳總統賴清德參拜日本靖國神社，事實查核中心闢謠是「不實訊息」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

網路近期流傳影片，稱總統賴清德參拜日本靖國神社，祈求2028連任。對此，台灣事實查核中心追查發現，影片內容是賴清德今年9月7日前往桃園慈母宮參香的畫面，與靖國神社無關，是錯誤的不實訊息。

近期流傳一段影片，聲稱總統賴清德去參拜日本靖國神社。畫面中可見賴清德持香鞠躬，陪同者有總統府副秘書長何志偉、民進黨秘書長徐國勇等人。不過，檢視總統府公布的賴清德行程，或者日本靖國神社官網，均無賴清德參拜靖國神社訊息，台媒也無相關報導。

台灣事實查核中心表示，以姓名為關鍵字搜尋，可查到畫面是9月7日賴清德到桃園蘆竹慈母宮的參香行程，不僅多家媒體均有報導，慈母宮臉書也有貼出當日照片，經比對可見場景與網傳影片一致。

反觀網傳影片聲稱賴清德參拜靖國神社，但影片中的女性工作人員穿著韓服，並非日式服裝，而且畫面其實是擷取自民視9月7日直播影片50:58至51:40處。

事實上，原始影片其實可聽見司儀指引行禮聲音，但網傳影片並未保留，而是全段搭配背景音樂，並加上字卡宣稱賴清德參拜靖國神社，因此網傳影片其實是擷取媒體報導畫面，捏造賴清德參拜靖國神社的錯誤訊息。

桃園蘆竹慈母宮受訪表示，當日工作人員所著為韓服，原因是該廟宮主為旅台韓人，多年前發願蓋廟，主祀媽祖因而稱為「韓國媽」，慈母宮許多活動都會有穿韓服的志工，成為該廟的特色。

另外，在慈母宮粉專、台灣媽祖聯誼會官網，均有介紹該廟是韓國朴姓女子夢中出現媽祖形象，因此募款蓋廟，主祀媽祖是自北港天后宮分靈請回。