政治 政治焦點 國會直播 專題報導

俞大㵢續任駐美代表因美方不同意徐斯儉？　總統府駁：臆測不實

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,外交部次長徐斯儉。（圖／記者李毓康攝）

▲國安會諮詢委員徐斯儉。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日微調國安團隊，將國安會副秘書長徐斯儉、劉得金升任國安會諮委，並加入年輕新血；外界關注的是，徐斯儉原盛傳外派任駐美代表，但有媒體報導稱，徐斯儉是因美方不點頭，才讓俞大㵢續任駐美代表。對此，總統府10日晚間駁斥表示，相關內容全屬臆測不實。

賴清德近日微調國安團隊，除了將徐斯儉、劉得金升任國安會諮詢委員外，也加入前台北市議員趙怡翔、前總統府發言人李問二位年輕新血，出任國安會副秘書長。使得國安團隊有年輕化的趨勢，加上原本的國安會副秘書長林飛帆，國安會三位副秘書長都不到40歲。

不過在此同時，外界盛傳徐斯儉擬規劃外派出任駐美代表，而原駐美代表俞大㵢轉任駐西班牙代表；但是，據了解，賴政府從一開始進行國安人事調整時，就從未啟動駐美的相關人事作業，最終也維持陣容，並由俞大㵢續任，繼續領軍在美團隊。

但近來仍有媒體報導稱，徐斯儉是因「美方不點頭」，才會由俞大㵢續任駐美代表。對此，總統府發言人郭雅慧10日晚間嚴正駁斥，強調相關內容全屬臆測不實。

郭雅慧表示，有關駐美人事事宜，包括外交部在內近期皆有完整說明；然而，相關媒體報導仍無顧事實，捏造不實內容，對相關外交工作者不公平，更影響我國與友方互信，府方對於這樣的行為感到遺憾與不解，並要求立刻更正。

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大罷免落幕後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至發起改選黨團幹部連署欲逼宮柯建銘，但未果。柯建銘本月1日仍強調，總召任期到明年2月。民進黨今（10日）下午召開主委會議，各地黨部主委均出席。據轉述，新竹市提到地方希望團結，不要找個人戰犯，而總統兼黨主席賴清德也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是賴清德來扛，要找戰犯就找他。黨團部分，就讓黨團看要怎麼處理。

關鍵字：

國安團隊賴清德徐斯儉駐美代表總統府

