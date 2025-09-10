大罷免後地方為柯建銘抱不平　賴清德願扛全責：要找戰犯就找我

▲民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至發起改選黨團幹部連署欲逼宮柯建銘，但未果。柯建銘本月1日仍強調，總召任期到明年2月。民進黨今（10日）下午召開主委會議，各地黨部主委均出席。據轉述，新竹市提到地方希望團結，不要找個人戰犯，而總統兼黨主席賴清德也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是賴清德來扛，要找戰犯就找他。黨團部分，就讓黨團看要怎麼處理。

民進黨中央今日下午召開主委會議，民進黨全國各地主委均出席。據多位與會者轉述，在會議最後臨時動議時，各黨部主委可按照自己想要看到的問題進行發言，而新竹市（黨部主委施乃如）有針對庶務、整體政局等意見表述，就提到地方希望團結，地方支持者希望726、823後，民進黨要團結，不要找個人戰犯。賴清德也很明白、明確的回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是他來扛，要找戰犯就找他（賴清德）。

有與會者認為，賴清德也講得很直接，其實現在針對大罷免結果不如人意，但這絕對不是在找戰犯的過程，有任何歸責都是賴清德，他很清楚擔起整個責任，在這樣的狀況下，因應未來局勢，不管是行政院、總統府和黨務團隊也都進行調整，因此黨團就是讓黨團看要怎麼處理。