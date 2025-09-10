地方怨政策宣傳、議題回應出問題　賴清德下令：首長第一線親說明

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨中央黨部上周末啟動22縣市黨務座談，總統兼民進黨主席賴清德也分享3個國政擘劃，並提到未來施政重點會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」。此外，有不少民代點出政策宣傳與議題回應的問題，他會要求執政團隊改變形式，包含回應要快；要廣、要分眾；要深入基層；要善用科技；而首長也要站在第一線，親自說明、捍衛政策。接下來的縣市座談，他與秘書長徐國勇會盡可能親自參與，多聆聽地方的意見，與大家進行雙向的溝通。

民進黨今（10日）召開第21屆第49次中常會，民進黨發言人吳崢會後轉述黨主席賴清德致詞。賴清德表示，在執政團隊完成隊形調整後，中央黨部於上周末啟動22縣市黨務座談，透過與地方黨公職進行座談，聽取地方的建言，與民意的反映。同時，要藉由本次機會，讓地方黨公職了解過去一年多來，中央的各項施政成果，可以協助向民眾宣傳，讓大家知道政府在做哪些事情、澄清錯假訊息。

賴清德指出，民進黨從黨外走向組黨，再從在野走到執政，一次又一次從逆境中持續向前，正是因為始終堅持改革與進步的核心價值。在上周末的座談交流過程中，有許多黨公職關心國家的未來與施政方向。賴清德分享3個國政擘劃，這個也是從前總統蔡英文到他3個任期，第10年持續在做的事。第一，要做到更強的國安和國防；第二，要做到更好的經濟發展；第三，要做到更廣、更全面的社會照顧。

賴清德表示，所以，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」，執政團隊必須逐步踏實，將這四面向的工作做好，才能得到更多人民的支持。

賴清德提到，也有不少民代點出政策宣傳與議題回應的問題，他會要求執政團隊一定要改變形式，包含回應要快；要廣、要分眾；要深入基層；要善用科技；而首長也要站在第一線，親自說明、捍衛政策。像是中央黨部在秘書長徐國勇的「222法則」要求下，輿情回應必須簡單明瞭、即時快速，政策宣傳要以更簡明扼要的方式，深入與社會溝通說明。

▲總統兼民進黨主席賴清德、秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

賴清德指出，接下來的縣市座談，他與徐國勇會盡可能親自參與，多聆聽地方的意見，與大家進行雙向的溝通。藉由座談的方式，讓大家知道改革不分中央地方，進步沒有世代差異，民進黨是一個團隊，「面對挑戰，我們大家團結打拚，持續努力前進」。他也希望各位中常委與中央黨部的主管，能進一步主動推廣政府的政策與說明，確保最基層的黨公職，都能即時看到政府的宣傳、政策的說明、資訊的澄清。

此外，據與會人士轉述，民進黨團總召柯建銘與綠委吳思瑤今日未出席，因此立法部門今日是由綠委王定宇和陳亭妃各自簡單補充立法院狀況。行政部門則是由行政院副秘書長阮昭雄代表出席，並提到昨日運動部成立，以及政院明日要通過韌性預算，近期卓院長會就財政問題與縣市首長面談。