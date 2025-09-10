傳賴清德9/13新北座談「林右昌復出參加」　蘇巧慧：非常歡迎

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會今（10日）召開首場會議，並確認三類首長提名原則。其中，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業，提名後經過中執會同意辦理徵召。對此，有意參選新北市長的綠委蘇巧慧表示，態度始終如一，會努力成為最強候選人。此外，民進黨中央黨部上周末啟動22縣市黨務座談，傳出本周六要到新北市，而另一位有意參選新北市長的民進黨前秘書長林右昌也將參加。蘇巧慧則說，非常歡迎。

談及選對會今首次開會，蘇巧慧表示，民進黨是一個民主的政黨，當然也是希望能勝選的政黨，而今天選對會召開，其實它的這個提名規則就是本黨一直以來既有的規範。她的態度也始終一致，「就是我會努力成為一個最強的候選人，在遵照黨的機制，希望能夠成為為黨勝選的那一位。」

而針對有媒體報導指出，9月13日黨中央規劃到新北進行第二輪的下鄉座談，傳出林右昌也可能來復出參加，蘇巧慧說，中央黨部規劃一系列下鄉活動座談，這次要來到新北，「我們新北黨部也全力的配合。右昌秘書長是我們之前的秘書長，也跟我們一起奮鬥過、努力過，所以如果他可以一起出席的話，我們非常歡迎。」

至於初選時程部分，是否期盼在農曆年前完成？蘇巧慧說，大家都知道，縣市首長選舉本來就是場重要的地方選舉，不管是在直轄市或非直轄市，其實選民都希望有更多時間能認識候選人，候選人也希望自己有更多的機會可以表現出來給選民們看。

蘇巧慧認為，賴清德在聽到大家的意見後，有這樣的思考，或者是整個黨有這樣的規劃，如果成真也不意外。賴清德作為民進黨主席，他一定是希望選出最強的候選人，他就會支持這位最強的候選人，那大家就照著黨的提名機制來走。