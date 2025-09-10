　
地方 地方焦點

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

▲台中公園湖心亭百年浪漫再現，觀旅局舉辦「情定湖心亭」活動，吸引民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中公園湖心亭百年浪漫再現，觀旅局舉辦「情定湖心亭」活動，吸引民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府觀光旅遊局以「百年好合」為主題，今（10）日在台中公園舉辦「台灣觀光100亮點–情定湖心亭」活動，透過異國文化展演、特色體驗與懷舊活動，讓百年湖心亭搖身成為最浪漫的愛情舞台。

擁有超過百年歷史的台中公園，是市民心中最具代表性的地標之一，也是不少情侶談情說愛的浪漫場所。此次活動特別安排台灣傳統嫁娶戲碼「素蘭要出嫁」，搭配日本曲目元素浪漫開場；印尼新住民則以「印證幸福」舞蹈展現多元文化交融。現場還有百年糕餅品嚐、印尼蠟染體驗、復古風Cosplay拍照等，並串聯婚紗、糕餅、旅宿業者推出優惠方案，邀大家重溫湖心亭的甜蜜時光。

觀旅局長陳美秀指出，台中公園落成逾百年，湖心亭不僅是市區地標，更與高美濕地一同入選「台灣觀光100亮點」。園區內日月湖小船出租，曾陪伴許多人走過戀愛時期的甜蜜記憶，也是影視取景的熱門場景。這次特別結合糕餅、茶飲、婚紗及旅宿業者，推出「情定湖心亭」及「我們在找你–徵求老照片」系列活動，盼讓更多遊客重新感受台中公園的獨特魅力。

▲台中公園湖心亭百年浪漫再現，觀旅局舉辦「情定湖心亭」活動，吸引民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊回憶，湖心亭曾是童年寫生地點，兩年前更因「錦鯉大王」放養4,000尾錦鯉，象徵幸福延續。她期許透過城市行銷，帶動婚紗拍攝、喜餅訂製、蜜月旅遊等觀光產業鏈。議員劉士州也分享，台中公園是許多新人戀愛、約會的美好場域，祝福公園再度成為幸福滿滿的熱門地標。

旅館公會理事長姜文偉則說，台中是幸福城市，擁有山海景致，旅客來此能住得安心、玩得開心、買得放心，正如同湖心亭愛侶誓言「此生不渝」。糕餅公會理事長紀旭東強調，糕餅象徵甜蜜與幸福，盼透過活動把台中糕餅推向國際舞台。

第四代百年糕餅品牌「陳允寶泉」傳人陳坤宏與夫人翁羿琦，也分享兩人從台中公園划船約會到攜手經營品牌的故事。翁羿琦笑說：「婚姻就像太陽餅，愈吃愈甜蜜！」誠摯邀請民眾到訪台中，並帶糕餅伴手禮回家分享甜蜜滋味。


觀旅局進一步說明，懷舊照片募集活動即日起至10月25日止，凡提供1995年前於台中公園拍攝的婚紗照、划船或約會合影（限夫妻合照），即可獲得台中住宿券、糕餅伴手禮，還有婚慶文化協會贊助的全家福照（限量20對，送完為止）。相關優惠活動將持續至114年12月31日。

此外，觀旅局也預告年度重頭戲「2025台中國際糕豐會」將於9月13日至14日移師海線登場。屆時將推出全台最大30米藍鯨風箏展演、近千人參與的辦桌嘉年華、漂流木藝術展、馬戲派對、親子卡通見面會及DIY體驗等豐富內容，踩舞嘉年華宣傳大使「藍色小精靈」也將驚喜現身，為大安海線觀光注入活力與歡笑。

▲台中公園湖心亭百年浪漫再現，觀旅局舉辦「情定湖心亭」活動，吸引民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中公園湖心亭百年浪漫再現，觀旅局舉辦「情定湖心亭」活動，吸引民眾參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

台中湖心亭台灣觀光100亮點

