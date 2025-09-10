創意秀出來「就是愛購物」競賽報名至9月底　冠軍獎金10萬

▲台中購物節「就是愛購物」徵件競賽起跑，冠軍獎金高達10萬元，邀全民秀創意。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

人人都有機會成為Super Star！一年一度的「台中購物節」將於10月下旬盛大登場，為了讓粉絲搶先暖身，市府經濟發展局今宣布「就是愛購物」徵件競賽即日起開跑，開放報名至9月30日止。經發局長張峯源強調，今年特別鼓勵素人勇敢追夢，獎項組數擴增至20組，冠軍更能抱回10萬元獎金。

「不只勾起購物魂，連音樂魂也被點燃！」張峯源指出，活動邁入第4屆以來，歷屆累計吸引破千件投稿，不論是爸爸帶女兒一起上台表演、遠從外縣市報名參加，甚至有人以詩詞、劇本、舞蹈展現創意，徵件舞台早已成為素人圓夢的天堂。今年主打只要參賽「就是Super Star!」，更邀來首屆冠軍吳昱霆與第3屆冠軍李龍跨刀拍攝行銷影片，分享創作甘苦談，包括「熬夜爆肝寫主題曲」、「婚禮上堅持登台表演」等趣事，藉此鼓勵還在觀望的民眾「勇敢站上舞台！」

經發局表示，徵件比賽將延續多元形式，創作者可透過短影音、影像、詩詞、舞蹈等方式展現對購物的熱情。評分標準將從「購物滿意度」、「消費精準度」、「血拼狂熱度」及「在地人情溫度」四大面向切入，期待參賽者打造出兼具購物氛圍與在地特色的作品。去年活動短短不到20天就湧入280件投稿，涵蓋歌曲、舞蹈、Podcast、劇本等，展現台中購物節的驚人號召力。

徵件活動採線上報名，不限年齡、國籍與身份，個人或團隊皆能參加。報名時間自9月10日起至9月30日止，分為海選、初賽及決賽三階段。通過海選的組別將於10月19日在西區廣三SOGO戶外舞台亮相，預賽晉級的20組則將在10月25日東區Mitsui Shopping Park LaLaport爭奪最終榮耀，屆時將選出前三名與佳作17名，優勝者將一圓Super Star夢！

▲台中購物節即將於10月下旬登場，徵件活動暖身先行，邀請大家共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）