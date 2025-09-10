　
社會 社會焦點 保障人權

裝甲兵搭訕17歲少女！噁問「有沒有男友」還摸臀　下場超慘

▲▼台中北屯區,南十期重劃區,台鐵紅線,太原車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中一名施姓軍人休假搭火車時，搭訕未成年少女還伸手性騷。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者許權毅／台中報導

陸軍一名施姓軍人今年元旦放假，在台中太原火車站遇到一名少女，上前攀談詢問「有沒有男友？」卻趁機觸摸女子臀部、大腿等處。檢方批施男為軍人應保家衛國，卻做出性騷行為。地院審酌施男對未成年少女犯案，考量為軍人身分，處有期徒刑3月。

今年元旦，一名在台中新社陸軍裝甲第586旅第1營服役的施姓軍人（23歲）休假，在太原火車站遇到一名未成年少女準備跟自己上同一班區間車，施男竟上前搭訕攀談，詢問少女「有沒有男朋友」，又坐在少女旁，藉機觸摸少女腰部、臀部、左大腿以及左手背，性騷得逞。

檢方認為，施男身為現役軍人本應保家衛民為已任，卻於休假時，不思尊重他人身體隱私權，且雙方互不認識，僅是搭乘同一班車，施男為逞一己慾望，對被害人性騷。

台中地院認為，少女當時年僅17歲，尚未成年，依法應加重其刑。審酌施男為軍人，本應重法守紀，卻性騷擾導致被害人受到嚴重恐懼，更使被害人對搭乘大眾運輸工具有不信任之心。

考量被害人精神上受有相當恐懼，不願意再看到施男、不願意和解，並未獲得原諒，認為不適合宣告緩刑，全案處有期徒刑3月，可易科罰金。

台中市消防局昨(9日)深夜11時57分接獲通報，北區山西路一段某住宅發生火警，立即出動18車、40人到場；初步了解，現場為1樓鋼筋混凝土結構，2至3樓為鐵皮加蓋，火舌自1樓處竄出，警消立即射水灌救，於10日0時29分撲滅。警消初步勘察，現場燃燒1至3樓家具及雜物，燃燒面積約25平方公尺，至於詳細起火原因，已由火災調查人員進一步調查釐清中。

