公共自行車夯爆！　台南YouBike 2.0破千萬人次幸運兒可獲禮券

▲台南YouBike 2.0騎乘人次突破1,000萬，交通局與微笑單車持續擴增站點與車輛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共自行車YouBike 2.0自去年2月正式上線以來，深受市民與旅客喜愛，9日傳出捷報──騎乘人次正式突破1000萬！交通局同時宣佈，第1000萬人次及前後各2位幸運兒將可獲得YouBike禮券與相關贈品，名單稍後將於微笑單車官網公佈。

市長黃偉哲指出，台南YouBike 2.0不僅改善通勤，也帶動觀光，迎接即將到來的中秋、雙十連假，歡迎市民與遊客多利用YouBike賞月、遊府城。持「TPASS行政院通勤月票」方案的市民，還可享前30分鐘免費騎乘優惠，更添便利。

交通局長王銘德表示，目前YouBike 2.0已設置615站、5,300輛車，電輔車（YouBike 2.0E）也全數投入，共900輛，服務品質深受好評。依黃市長要求，年底前將加速擴增站點至625站、車輛6200輛，持續滿足市民期待。近期新增站點包括柳營奇美醫院、台南一中（民族路）、裕忠路E41公園、知事官邸生活館、大豐公園、海南公園、石頭公園、大灣信義、龍中竹園二等多處據點，讓借還車服務更便利。

交通局提醒，民眾可透過微笑單車官方網站或APP查詢即時站點及車輛資訊，有任何問題可撥打24小時客服專線06-3009966，由專人即時服務。