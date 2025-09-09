　
地方 地方焦點

台南市防災校園建置獲獎　黃偉哲市政會議勉勵團隊持續精進

▲台南市教育局及7所學校榮獲防災校園大會師獎項，於市政會議獻獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局及7所學校榮獲防災校園大會師獎項，於市政會議獻獎。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市校園防災教育再傳捷報！教育局榮獲教育部2024年度「防災校園大會師」卓越點燈獎，所屬七股區光復生態實驗小學拿下「教學創意獎」；北勢國小、甲中國小、麻豆國小榮獲「績優學校」，安慶國小、官田國小、松林國小則榮獲「優選學校」，教育局及7所獲獎學校代表9日於市政會議獻獎，市長黃偉哲勉勵肯定教育團隊的優異表現。

市長黃偉哲指出，氣候變遷帶來極端天候，風災、地震等天災頻仍，今年夏季丹娜絲風災與年初強震，都考驗市府與學校的防災能量。台南市能迅速完成災後校園安全檢測與復原，並確保學生安全返校，顯示平時防災教育與演練扎實有效。他強調，防災教育不僅是知識，更是行動力與生活態度，期勉各校持續精進，將防災融入校園文化，培養師生自主應變能力。

教育局長鄭新輝表示，自2022年起，全市各級學校均獲教育部覈定為基礎防災校園，並以「防災教育四大主軸」推動防災基礎建置、應變演練、防災教學融入及防災文化塑造。本次獲獎學校展現高度創新與在地特色，例如光復生態實驗小學以多元教學推動進階課程、麻豆國小整合地方環境設計K-6課程、北勢及甲中國小依校園災害潛勢規劃專屬課程，讓防災成為日常，也落實於校園文化中。

09/08 全台詐欺最新數據

第65屆中小學科學展覽會7月14日至18日在國立清華大學舉行，台南市表現亮眼，不僅榮獲縣市團體獎全國第三名，建興國中更蟬聯學校團體獎全國第一名，成果耀眼。教育局長鄭新輝與建興國中校長侯志偉9日於市政會議上，將這份榮耀獻給市長黃偉哲，展現台南在科學教育長期深耕的厚實成果與卓越實力。

