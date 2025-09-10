金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

▲因距離近優勢，廈門受不少金門旅客青睞。（示意圖／ETtoday資料照）



記者周湘芸／台北報導

有金門民眾在臉書控訴，家中長輩被邀請參加廈門低價旅遊團，出發前聲稱每位僅收1千元，沒想到在行程最後一天強迫消費。對此，觀光署表示，已啟動調查，非旅行業者違法經營旅行業務最高可罰200萬元，強迫旅客進入或留置購物店購物最高可開罰5萬元。

民眾指出，金門當地有人專門找65歲以上長者參加低價旅遊團，特別鎖定獨居老人，看準子女不在身邊較容易受騙，並宣稱僅收取1千元現金即可參加，沒想到在旅途過程中強迫消費，更在最後一天被關在特產店，其父親被迫花6萬多元買乳膠床墊跟被子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，此案已接獲民眾檢舉，並錄案調查，若有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例第55條第4項規定，得處新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀光署指出，合法旅行業者辦理旅行業務，依旅行業管理規則第62條第10款規定，不得安排旅客購買貨價與品質不相當的物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物。違者依發展觀光條例第55條第3項規定，得處新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理之團體或個別旅遊業務，合法旅行業資訊可洽觀光署行政資訊網查詢。