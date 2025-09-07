東引女因熱中暑昏迷！島上無專科醫生及設備　海巡派艇送連江急救

記者林名揚、劉人豪／金門報導



東引一名女性鄉親因熱中暑昏迷，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，由於島上無專科醫生及設備，且因凌天航空直升機維修保養中，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院急救。

▲東引鄉民中暑昏迷，海巡快艇緊急馳援。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊指出，昨6日下午3時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部及東引衛生所通報，女性鄉親因熱中暑昏迷，由於東引鄉已無交通船，且凌天航空直升機目前維修保養中，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-10082艇從東引中柱港與金馬澎分署第一〇岸巡隊中柱安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院急救。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或無直升機或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，本（114）年度迄今共執行14次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。