陸委會稱共機「逼近」我醫療專機　國台辦：煽動反中台灣百姓看煩了

大陸國台辦發言人陳斌華。

記者任以芳／北京報導

安捷航空執行金門急重症病患後送任務的醫療專機日前傳出遭共機殲-10及殲轟-7以目視距離逼近，引發安全疑慮。對此，陸委會昨9日主動釋出消息，指稱共機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，表達強烈譴責。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（10日）回應，民進黨這套把戲了無新意，「台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。」

陳斌華說，民進黨當局慣於拿所謂「灰色地帶侵擾」說事，刻意渲染「大陸威脅」，煽動「反中仇中」，目的是想轉移台灣民眾對其施政無能、「賣台引戰」的不滿。

陳斌華強調，「這套把戲了無新意，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。」

該起事件發生安捷航空執行金門急重症病患後送任務，醫療專機日前傳出遭共機殲-10及殲轟-7以目視距離逼近，引發安全疑慮。對此，陸委會昨9日主動發出聲明指，「針對中共軍機在金門附近空域無預警近逼我醫療專機，陸委會表達強烈譴責，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行徑。」

據了解，安捷醫療專機是在靠近金門空域附近，遭到共機逼近，意圖不明且已達目視可見之距離，對其飛航安全造成壓力。