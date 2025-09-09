　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國產九價HPV疫苗首針接種完成　較進口疫苗便宜6成

▲大陸國產九價HPV疫苗馨可寧首針完成接種。（圖／翻攝微博）

▲大陸國產九價HPV疫苗馨可寧首針完成接種。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首款國產九價HPV疫苗「馨可寧9」今（9）日在廈門完成全球首針接種，活動於海滄街道石塘社區衛生服務中心舉行，由研發企業萬泰生物主辦，實控人大陸首富鍾睒睒也親自出席。公開資訊顯示，該疫苗是全球第二款，也是大陸首個獲批上市的九價HPV疫苗。

▲大陸國產九價HPV疫苗馨可寧首針完成接種。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，「馨可寧9」在今（2025）年6月獲批，9至17歲採用二劑次程序，18至45歲則為三劑次。定價為每劑499元（人民幣，下同），全程三針不到1500元，二針不到1000元。相比之下，進口九價疫苗約1300元／針，三針接種需近4000元。

隨著大陸國產疫苗上市，部分城市進口疫苗價格已有所下調，甚至推出「打一針送一針」等優惠活動。廈門市也同步啟動適齡女性惠民專案，對12至14歲、具有當地學籍和戶籍且尚未接種HPV疫苗的女性，提供國產二價疫苗免費接種，並對國產九價疫苗補助一針，等於兩劑接種僅需自付一針。

▲大陸國產九價HPV疫苗馨可寧首針完成接種。（圖／翻攝微博）

研究指出，大陸約95.4%的子宮頸癌病例與7種高危型HPV（16/18/31/33/45/52/58）有關，九價疫苗能覆蓋上述型別並預防相關疾病。《柳葉刀·感染病學》2023年發表的研究顯示，「馨可寧9」在免疫原性與安全性上與進口疫苗相當，部分數據甚至略高，對中國高流行型別HPV52/58的保護更優且持久。

萬泰生物強調，這款疫苗也是唯一直接驗證大齡女性保護效力的九價HPV疫苗，未來計畫擴展至男性接種，目前已啟動男性三期臨床試驗並完成首例受試者入組，疫苗正式投放市場後，將成為業績增長與市場競爭的重要支撐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國產九價HPV疫苗首針接種完成　較進口疫苗便宜6成

33歲女「修無人機」年收入超2130萬元　年均維修量超6000台

霍亂確診病例江蘇現蹤　病源溯至農貿市場

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

陸國產九價HPV疫苗首針接種完成　較進口疫苗便宜6成

33歲女「修無人機」年收入超2130萬元　年均維修量超6000台

霍亂確診病例江蘇現蹤　病源溯至農貿市場

雜物間「惡臭」！　她裝監視器嚇傻：兇手竟是樓上母女

陸國安部揭「境外慈善組織」長期滲透　測繪軍管地帶竊密

女喝珍奶突卡喉窒息！路人合力搶救保命　網嚇壞：不敢喝了

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食　官方：原則上不主動干預

河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣！IG自拍照早劇透　超夢幻細節網暴動

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」！更帥、更跑格　內裝升級一次到位

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

【廣編】熟齡寵物照護成焦點　法國皇家倡導「精準營養、行為觀察、定期健檢」守護健康

繼光香香雞「咖哩炸雞買1送1」　全門市、外送平台皆享優惠

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲赴殯儀館認屍相驗

「老闆累了！」基隆百年老店熄燈倒數　網不捨：最好吃的咖哩餅

姓名對中「金子半之助」任一字88折　同音也可打9折

以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

大陸熱門新聞

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

分手沒收前男友存款！　女：愛情就是自願

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

河南發現中國最早木棺 距今8000多年隨葬骨笛同現世

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲 月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

女喝珍奶突卡喉窒息！網嚇壞：不敢喝了

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

更多熱門

相關新聞

新冠疫苗10月起不再全民免費　羅一鈞籲把握

新冠疫苗10月起不再全民免費　羅一鈞籲把握

今年秋冬流感疫苗與新版LP.8.1新冠疫苗將於10月1日開打，疾管署長羅一鈞今（9）日表示，新冠疫苗會限縮對象，年輕族群等不再有公費疫苗提供，特別提醒民眾在9月30日之前JN.1新冠疫苗仍會持續全民免費，目前還有約200萬劑庫存，呼籲大家把握最後機會。

美國佛州計畫取消「疫苗強制接種令」

美國佛州計畫取消「疫苗強制接種令」

北市衛生局「全額補助」帶狀皰疹疫苗

北市衛生局「全額補助」帶狀皰疹疫苗

高鐵車廂內禁講電話！9月新制懶人包　尋職獎勵最高4.8萬

高鐵車廂內禁講電話！9月新制懶人包　尋職獎勵最高4.8萬

帶狀皰疹不只痛還恐害失智　孫維仁：疫苗是「最划算保險」

帶狀皰疹不只痛還恐害失智　孫維仁：疫苗是「最划算保險」

關鍵字：

HPV疫苗國產疫苗廈門九價馨可寧

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面