陸國產九價HPV疫苗首針接種完成　較進口疫苗便宜6成

▲大陸國產九價HPV疫苗馨可寧首針完成接種。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首款國產九價HPV疫苗「馨可寧9」今（9）日在廈門完成全球首針接種，活動於海滄街道石塘社區衛生服務中心舉行，由研發企業萬泰生物主辦，實控人大陸首富鍾睒睒也親自出席。公開資訊顯示，該疫苗是全球第二款，也是大陸首個獲批上市的九價HPV疫苗。

《澎湃新聞》報導，「馨可寧9」在今（2025）年6月獲批，9至17歲採用二劑次程序，18至45歲則為三劑次。定價為每劑499元（人民幣，下同），全程三針不到1500元，二針不到1000元。相比之下，進口九價疫苗約1300元／針，三針接種需近4000元。

隨著大陸國產疫苗上市，部分城市進口疫苗價格已有所下調，甚至推出「打一針送一針」等優惠活動。廈門市也同步啟動適齡女性惠民專案，對12至14歲、具有當地學籍和戶籍且尚未接種HPV疫苗的女性，提供國產二價疫苗免費接種，並對國產九價疫苗補助一針，等於兩劑接種僅需自付一針。

研究指出，大陸約95.4%的子宮頸癌病例與7種高危型HPV（16/18/31/33/45/52/58）有關，九價疫苗能覆蓋上述型別並預防相關疾病。《柳葉刀·感染病學》2023年發表的研究顯示，「馨可寧9」在免疫原性與安全性上與進口疫苗相當，部分數據甚至略高，對中國高流行型別HPV52/58的保護更優且持久。

萬泰生物強調，這款疫苗也是唯一直接驗證大齡女性保護效力的九價HPV疫苗，未來計畫擴展至男性接種，目前已啟動男性三期臨床試驗並完成首例受試者入組，疫苗正式投放市場後，將成為業績增長與市場競爭的重要支撐。