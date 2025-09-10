資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

記者 劉邠如／綜合報導

蘋果於昨日（9/9）舉行 iPhone 17 系列發表會，市場高度關注設計、影像與定價。資深 Apple 使用者、網路評論者吉米丘受訪表示，本次在前鏡頭自拍體驗有明顯改變、長焦提升在蘋果陣營算「大進步」，但整體創新感仍顯保守，且「針對 AI 的部分幾乎好像隻字都不提」，令人遺憾。

吉米丘說，自己使用 iPhone 超過十年，「其實我覺得這一次的 iPhone 變化算是，歷年來、應該說這幾年來，算是有變化的。」他點名前鏡頭是關鍵改動，「它前鏡頭對於大家自拍的需求上面，做了蠻大的一個變化。比如說這個 Center Stage 這個部分，就像我們在 iPad Pro 上面使用一樣，它會自動依照場景裡面有多少人，去改變它的取景範圍。」他並指出前鏡頭規格與感光元件形式調整：「最主要是取決於它現在改成了一個比較正方形的一個傳感器，能夠把這個 1800 萬畫素的前鏡頭，拍到比較好的一個畫面。」

至於主鏡頭與變焦，他表示，對於自己工作上「拍照錄影比較多」，相機依然是觀察重點。「後面的這個 4800 萬畫素，再加上這次新推出的有 4 倍跟 8 倍的一個光學鏡頭，那看起來好像蠻有賣點的，那實際上如何呢，可能要實際上拍拍看才知道。」他也直言，若與安卓旗艦相比，「在外面在蘋果之外的這個安卓陣營，他們已經有 6 倍、10 倍的這些光學，所以說我覺得好像還好而已。」

談到整體升級感受，吉米丘坦言過去幾代多在小幅修正。「我都覺得 iPhone 其實變化不大。」他並分享今年 3 月借用安卓旗艦拍攝演唱會的體驗：「回來才發現到說，哇，原來人家(安卓陣營鏡頭技術)已經進步到這個地方去了。那今年看到這個 iPhone 17，就比較沒有這麼大的一個衝動了。」

▲資深果粉吉米丘犀利評論iPhone17 。（圖／記者劉邠如攝）

AI 議題方面，吉米丘直言失望：「這一次的發表會，其實針對 AI 的部分，幾乎好像隻字都不提。大家其實會比較擔心說，Apple 是不是因為 Siri 而耽誤了這個後面的 AI 的開發，這是蠻可惜的一個部分。」

對於外型新成員 iPhone Air，吉米丘認為輕薄與手感，應該會打中老果粉喜好：「其實大家最在意、最喜歡的其實還是早期那種 SE 的尺寸，小隻的尺寸，小小的拿在手上，非常的好攜帶。這一次推出的 Air 呢，其實讓大家眼睛一亮，哇，原來有這麼薄的一個手機。」但他也指出硬體取捨：「它最大的可惜就是說，它鏡頭變成只剩下一顆了……希望拍照拍得好，又希望輕薄短小的，這好像又卡住了。還好的就是說它也有搭配這個新的 Center Stage……在自拍方面還可以彌補到後面拍照沒有這麼好的一個硬體方面的效果。」

不過喜歡iPhone Air 的用戶也要注意，它只能使用eSIM而非實體sim卡，台灣用戶要留意：「在 eSIM 的部分，其實在台灣的電信商比較特殊……會有一個 300 塊錢的移動費……如果你要再去移動他的話，是有額外的費用會產生的，所以大家在這個部分可能要多注意。」

而在定價與容量上，吉米丘說明：「iPhone 17 的起跳容量是 256GB，比以前多了翻了一倍（以前是 128）。在價格的部分來講呢，其實有些網友精算過之後發現到，稍微差不多好像漲了大概 3000 塊錢左右，在中高階的容量機型上面來講，價格的差異在這裡。」他也提到網友常討論的匯率換算觀感：「我們今天台幣兌換美金的匯率大概是在 30 塊錢左右，但是對於 Apple 的這樣的一個匯率換算來講，大概是在 36 塊錢左右，是大家可以去思考一下的。」

至於市場氛圍與股價反映，吉米丘指出，長期以來新品細節提前外流，稀釋發表會驚喜感：「很多消息在大半年之前都已經洩露出來了……發表會出來之後，大家定垂了，原來真的就是跟傳聞中的一模一樣的時候，大家的信心就會比較落實在我們的股價的一個呈現上面。」

被問到對蘋果後勢看法，吉米丘仍喊話：「我覺得這個 iPhone 真的要加加油了，不能再固守這樣子的一個形狀、設計，要跳出框框來想一下，怎麼樣可以讓手機更好。不然的話我們覺得，剩下在使用 iPhone 的，多數來講他只有一個習慣用的這支手機而已，其他說它有什麼特別的功能，好像又講不出來。」不過在最後他也強調，尊重用戶們的選擇權：「信仰歸信仰，習慣歸習慣，相信大家還是會自己去選擇自己喜歡的手機。」

▲iPhone17發表會亮點一次看。（記者吳立言、蘇晟彥製）