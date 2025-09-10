　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

記者　劉邠如／綜合報導

蘋果於昨日（9/9）舉行 iPhone 17 系列發表會，市場高度關注設計、影像與定價。資深 Apple 使用者、網路評論者吉米丘受訪表示，本次在前鏡頭自拍體驗有明顯改變、長焦提升在蘋果陣營算「大進步」，但整體創新感仍顯保守，且「針對 AI 的部分幾乎好像隻字都不提」，令人遺憾。

吉米丘說，自己使用 iPhone 超過十年，「其實我覺得這一次的 iPhone 變化算是，歷年來、應該說這幾年來，算是有變化的。」他點名前鏡頭是關鍵改動，「它前鏡頭對於大家自拍的需求上面，做了蠻大的一個變化。比如說這個 Center Stage 這個部分，就像我們在 iPad Pro 上面使用一樣，它會自動依照場景裡面有多少人，去改變它的取景範圍。」他並指出前鏡頭規格與感光元件形式調整：「最主要是取決於它現在改成了一個比較正方形的一個傳感器，能夠把這個 1800 萬畫素的前鏡頭，拍到比較好的一個畫面。」

至於主鏡頭與變焦，他表示，對於自己工作上「拍照錄影比較多」，相機依然是觀察重點。「後面的這個 4800 萬畫素，再加上這次新推出的有 4 倍跟 8 倍的一個光學鏡頭，那看起來好像蠻有賣點的，那實際上如何呢，可能要實際上拍拍看才知道。」他也直言，若與安卓旗艦相比，「在外面在蘋果之外的這個安卓陣營，他們已經有 6 倍、10 倍的這些光學，所以說我覺得好像還好而已。」

談到整體升級感受，吉米丘坦言過去幾代多在小幅修正。「我都覺得 iPhone 其實變化不大。」他並分享今年 3 月借用安卓旗艦拍攝演唱會的體驗：「回來才發現到說，哇，原來人家(安卓陣營鏡頭技術)已經進步到這個地方去了。那今年看到這個 iPhone 17，就比較沒有這麼大的一個衝動了。」

▲資深果粉吉米丘 。（圖／記者劉邠如攝）

▲資深果粉吉米丘犀利評論iPhone17 。（圖／記者劉邠如攝）

AI 議題方面，吉米丘直言失望：「這一次的發表會，其實針對 AI 的部分，幾乎好像隻字都不提。大家其實會比較擔心說，Apple 是不是因為 Siri 而耽誤了這個後面的 AI 的開發，這是蠻可惜的一個部分。」

對於外型新成員 iPhone Air，吉米丘認為輕薄與手感，應該會打中老果粉喜好：「其實大家最在意、最喜歡的其實還是早期那種 SE 的尺寸，小隻的尺寸，小小的拿在手上，非常的好攜帶。這一次推出的 Air 呢，其實讓大家眼睛一亮，哇，原來有這麼薄的一個手機。」但他也指出硬體取捨：「它最大的可惜就是說，它鏡頭變成只剩下一顆了……希望拍照拍得好，又希望輕薄短小的，這好像又卡住了。還好的就是說它也有搭配這個新的 Center Stage……在自拍方面還可以彌補到後面拍照沒有這麼好的一個硬體方面的效果。」

不過喜歡iPhone Air 的用戶也要注意，它只能使用eSIM而非實體sim卡，台灣用戶要留意：「在 eSIM 的部分，其實在台灣的電信商比較特殊……會有一個 300 塊錢的移動費……如果你要再去移動他的話，是有額外的費用會產生的，所以大家在這個部分可能要多注意。」

而在定價與容量上，吉米丘說明：「iPhone 17 的起跳容量是 256GB，比以前多了翻了一倍（以前是 128）。在價格的部分來講呢，其實有些網友精算過之後發現到，稍微差不多好像漲了大概 3000 塊錢左右，在中高階的容量機型上面來講，價格的差異在這裡。」他也提到網友常討論的匯率換算觀感：「我們今天台幣兌換美金的匯率大概是在 30 塊錢左右，但是對於 Apple 的這樣的一個匯率換算來講，大概是在 36 塊錢左右，是大家可以去思考一下的。」

至於市場氛圍與股價反映，吉米丘指出，長期以來新品細節提前外流，稀釋發表會驚喜感：「很多消息在大半年之前都已經洩露出來了……發表會出來之後，大家定垂了，原來真的就是跟傳聞中的一模一樣的時候，大家的信心就會比較落實在我們的股價的一個呈現上面。」

被問到對蘋果後勢看法，吉米丘仍喊話：「我覺得這個 iPhone 真的要加加油了，不能再固守這樣子的一個形狀、設計，要跳出框框來想一下，怎麼樣可以讓手機更好。不然的話我們覺得，剩下在使用 iPhone 的，多數來講他只有一個習慣用的這支手機而已，其他說它有什麼特別的功能，好像又講不出來。」不過在最後他也強調，尊重用戶們的選擇權：「信仰歸信仰，習慣歸習慣，相信大家還是會自己去選擇自己喜歡的手機。」

▲▼iPhone17發表會亮點一次看。（記者吳立言、蘇晟彥製）

▲iPhone17發表會亮點一次看。（記者吳立言、蘇晟彥製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
那英驚爆婚變！富豪夫「與女貼身交纏」　帶回妻子別墅
「這是...我爸爸牌位」　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中
資深果粉吉米丘評iPhone 17　「這點」隻字未提最失望
快訊／已經見過面吃過飯！　胡瓜評小禎新男友
Apple推出手機掛繩「每條1890元」　他一看吐血：有夠盤
大驚奇！iPhone Air「3大史無前例功能」 　連Pro

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone Air「只支援eSIM」換卡費成負擔？NCC：仍以實體SIM卡為主

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

iPhone 17 Pro推新色「竟然取消黑色」！果粉崩潰：不想買了

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17上市　受惠價格看好買氣漲20%

iPhone 17 Pro Max醜到爆？AI賈伯斯怒吼：帶個有靈魂的設計來見我

Apple推出手機斜背掛繩「每條1890元」　他一看吐血：比擦拭布還盤

大驚奇！iPhone Air擁「3大史無前例功能」　獨家晶片連Pro都沒有

三大電信iPhone 17預購時間出爐！台灣大好禮送不停、遠傳開抽Air

實測iPhone Air！Joeman推「1類人」最適合入手　關鍵曝光

iPhone 17「舊換新價格曝」1圖看懂！i16 Pro Max可折2萬3100元

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

iPhone Air「只支援eSIM」換卡費成負擔？NCC：仍以實體SIM卡為主

資深果粉吉米丘狠評 iPhone 17！「這點」隻字未提最失望

iPhone 17 Pro推新色「竟然取消黑色」！果粉崩潰：不想買了

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17上市　受惠價格看好買氣漲20%

iPhone 17 Pro Max醜到爆？AI賈伯斯怒吼：帶個有靈魂的設計來見我

Apple推出手機斜背掛繩「每條1890元」　他一看吐血：比擦拭布還盤

大驚奇！iPhone Air擁「3大史無前例功能」　獨家晶片連Pro都沒有

三大電信iPhone 17預購時間出爐！台灣大好禮送不停、遠傳開抽Air

實測iPhone Air！Joeman推「1類人」最適合入手　關鍵曝光

iPhone 17「舊換新價格曝」1圖看懂！i16 Pro Max可折2萬3100元

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

林振瑋3局狂飆6K！陳柏毓5局好投無援吞敗

潤娥《暴君的廚師》開紅盤喜洋洋　戴紅葫蘆耳環好俏麗

排隊領養老金遭俄軍轟炸！烏克蘭村民24死19傷　澤倫斯基怒了

財劃法修正案爭議藍白縣市長開記者會　張善政親曝缺席原因

曾參與戰爭！退役阿姨曝往事「幼幼台姐姐感觸發聲」　阿夫所暖給前輩

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人　醫曝嚴重後果

那英驚爆婚變！結婚19年富豪夫「酒吧與嫩妹貼身交纏」帶回妻子別墅

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

【暴動現場】尼泊爾封鎖社群引暴動　台旅行團驚呼：好可怕

3C家電熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17 Pro全新配色曝光

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

iPhone17發表會亮點一次看！

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

17 Pro「1490透明保護殼」被噴爆！果粉：包尿布嗎

蘋果4款舊機下架　iPhone 16最高降4000

更多熱門

相關新聞

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17

台灣大「備貨充足」應戰iPhone17

Apple推出手機掛繩1890元　他一看吐血：有夠盤

Apple推出手機掛繩1890元　他一看吐血：有夠盤

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

關鍵字：

iPhone17蘋果手機AI吉米丘果粉Apple

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面