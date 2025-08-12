全面備戰楊柳颱風　南市工務局補防風林缺口、稽查工地防汛

▲台南市工務局加緊補封防風林缺口，防止海砂被強風吹上道路影響交通。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



楊柳颱風逼近，台南市工務局12日全面啟動防颱措施，封補濱南路防風林缺口、架設太空包阻擋海砂吹入道路，同步稽查六塊寮排水整治工程及各在建工地防汛整備，確保颱風期間交通與公共安全。

因應楊柳颱風可能來襲，工務局不敢掉以輕心，除稽查六塊寮排水整治工程工地外，並在濱南路的防風林缺口，架設太空包防堵海沙吹到路面上，進而影響交通安全。同時，更要求在建工程加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，並配合市政府防颱應變措施，全力維護颱風期間的公共安全。

工務局對於有疑慮的行道樹展開枝幹修剪作業，慎防強風豪雨造成樹木或枝幹斷折。此外， 針對轄管公園、行道樹、路燈等，也都加強巡檢，做好防颱相關維護工作，確保民眾生命財產安全 。

工務局表示，目前各在建工程已加強進行工地防颱準備，針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視並作好固定工地設施及防汛措拖，排除阻礙水流以應颱風帶來的雨量。

對於建築工地，工務局同步通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強固定作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人作好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾作好災情防範，共同保障安全。

工務局強調，已事先編組搶災車輛機具80多部，及搶災人員約250員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險。

民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。