楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

▲塔寮坑二抽水站控盤檢查。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應楊柳颱風侵臺機率高，新北市政府水利局嚴陣以待、提早應變，針對各防汛項目預先檢查，項目包含：破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，藉由提早應變、充分準備，以因應颱風來襲。

水利局表示，目前轄管89台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組皆已完成功能測試，狀況正常，18座橫移門檢查也全數完成檢查整備，後續視颱風動態、河川水位變化，若達必要條件經公告後將進行相關必要之啟閉操作及高灘地進出管制。另已完成10座公共透水保水設施排空作業，以保持最大儲水空間，內部透過抽水站預抽機制與「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握水情，外部則結合新北市首創的「偵水志工」機制，有效強化並落實整體防汛整備。

▲水利局備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。



為利加強整備，針對易積淹水點水利局已於今（11日）請新北市轄各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等作業，並啟動各區低地排水設施檢查、2處破堤施工查核、19處河道內施工案件及8處分洪道檢查，以確保安全。

水利局指出，已依訂定之防汛作業手冊執行，將針對地勢低窪、易積水處將於颱風來襲前完成大、中及小型移動式抽水機組計27處29台佈設，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查。同時也備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局長宋德仁表示，為減輕市民車輛停放於高灘地而須緊急移置之困擾，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響，發佈高灘地停車場車輛儘速駛離時，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利市民及早將停放車輛移置。請市民多多注意相關訊息，後續如需進行關閉橫移門，亦將提早發佈新聞稿、跑馬燈等周知市民，並配合改道行駛。

▲透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情提早應變，以因應颱風來襲。

▲所轄各公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤。