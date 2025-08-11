　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

▲楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備。（圖／新北市水利局提供）

▲塔寮坑二抽水站控盤檢查。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應楊柳颱風侵臺機率高，新北市政府水利局嚴陣以待、提早應變，針對各防汛項目預先檢查，項目包含：破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，藉由提早應變、充分準備，以因應颱風來襲。

水利局表示，目前轄管89台移動式抽水機、813座水門、84座抽水站共341台抽水機組皆已完成功能測試，狀況正常，18座橫移門檢查也全數完成檢查整備，後續視颱風動態、河川水位變化，若達必要條件經公告後將進行相關必要之啟閉操作及高灘地進出管制。另已完成10座公共透水保水設施排空作業，以保持最大儲水空間，內部透過抽水站預抽機制與「新北市智慧防汛平台系統」即時掌握水情，外部則結合新北市首創的「偵水志工」機制，有效強化並落實整體防汛整備。

▲楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備。（圖／新北市水利局提供）

▲水利局備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

為利加強整備，針對易積淹水點水利局已於今（11日）請新北市轄各區公所及相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等作業，並啟動各區低地排水設施檢查、2處破堤施工查核、19處河道內施工案件及8處分洪道檢查，以確保安全。

水利局指出，已依訂定之防汛作業手冊執行，將針對地勢低窪、易積水處將於颱風來襲前完成大、中及小型移動式抽水機組計27處29台佈設，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查。同時也備有足夠數量之砂包，提供臨時搶險及區公所領取使用。

水利局長宋德仁表示，為減輕市民車輛停放於高灘地而須緊急移置之困擾，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響，發佈高灘地停車場車輛儘速駛離時，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利市民及早將停放車輛移置。請市民多多注意相關訊息，後續如需進行關閉橫移門，亦將提早發佈新聞稿、跑馬燈等周知市民，並配合改道行駛。

▲楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備。（圖／新北市水利局提供）

▲透過智慧防汛平台水情，掌握即時水情提早應變，以因應颱風來襲。

▲楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備。（圖／新北市水利局提供）

▲所轄各公所持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤。

【更多新聞】

►單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

►紅線臨停未靠邊！乘客開車門撞傷騎士　無照運將判拘35天

►基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋「針筒留樓梯間」不治

►萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長期與ChatGPT聊天恐出現妄想！　專家警告
才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」
板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了
快訊／剛表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

新北中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

等車免追問司機！雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁　駕駛受困明顯死亡

颱風楊柳逼近　黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

楊柳逼近！北部沿海風浪增強　海巡署籲勿近海觀浪戲水

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

楊柳颱風逼近！新北水利局全面戒備　抽水機、水門嚴陣以待

新北中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

等車免追問司機！雙北聯推AI公車站長　4大站點限時體驗

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁　駕駛受困明顯死亡

颱風楊柳逼近　黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

南投兩大山鄉治安更換舵手　董育男、王凱文南下陞任分局長

楊柳逼近！北部沿海風浪增強　海巡署籲勿近海觀浪戲水

楊柳逼近！馬太鞍溪堰塞湖恐潰堤　花蓮縣府：陸警發布立刻撤離7村

特攻不選謝銘駿原因曝光　劉志威大讚曾信武就是「即戰力」

告五人嗨成「帶財天團！　演唱會才秒殺「又續約」超狂

快訊／楊柳颱風逼近　奧萬大、合歡山遊樂區明天預警性休園

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

板橋秀泰影城宣布「8月底熄燈」！　在地人不捨：回憶沒了

選秀狀元劉丞勳喊話拚新人王　最想打爆「同梯」徐宏瑋

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

孔劉更新近況IG照片吸眼球　今昔對比帥度不減網喊「到底吃了什麼」

長期與ChatGPT聊天恐患「AI精神病」　專家警告：3大妄想症狀

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

地方熱門新聞

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

楊柳颱風逼近！黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

豪雨過後落實防疫三步驟

台南安南台江大道逆向車禍！轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

池上警宣講反詐與交安　帥警「公主抱」成焦點

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

台南安定自小客車撞派出所圍牆駕駛無酒駕未受傷

蘭嶼預拌混凝土車自撞山壁 駕駛受困車內明顯死亡

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

颱風楊柳逼近黃偉哲嚴令防颱整備低窪區加強戒備物資全數到位

台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌打造不輸國際的教學環境

台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

低音砲求偶整夜擾民　亞洲錦蛙入侵南投

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

更多熱門

相關新聞

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

新北市政府積極開發新泰塭仔圳市地重劃區，塭仔圳第一座特色公園「中環公園」日前已完工，市長侯友宜今（11日）前往視察時，宣布中環公園即日起正式啟用，不僅提供在地居民休憩娛樂好去處，更象徵塭仔圳建設的重大里程碑。

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

新北環保局招募175名稽查員　8／20起開放網路報名

新北市長盃原民籃球邀請賽　16隊火熱交鋒

新北市長盃原民籃球邀請賽　16隊火熱交鋒

新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

新北89歲翁疑久病厭世輕生　警拉封鎖線調查

新北89歲翁疑久病厭世輕生　警拉封鎖線調查

關鍵字：

新北市防汛水利局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

即／柯文哲、應曉薇確定繼續關　高院駁回2人抗告

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面