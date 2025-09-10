陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸日前舉行「九三大閱兵」引發國際社會高度關注，主題強調「珍愛和平」，人民大會堂佈置出現荷花造景，象徵諧音「和平」，但大多數西方媒體依舊關注閱兵展示的新式武器，認為不只是針對國際社會，也是對台灣方面釋出某些訊號，難以消彌兩岸依舊會擦槍走火的預測。對此，大陸國台辦今（10日）回應，舉行閱兵是希望兩岸牢記民族抗戰歷史，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，對兩岸同胞和中華民族最有利。陸方珍愛和平，但決不承諾放棄使用武力，針對的是「台獨」分裂和外來干涉，不是廣大台灣同胞。

大陸國台辦今天10日舉行例行發布會，記者提問，「九三閱兵引發國際社會高度關注，西方輿論大多數關注閱兵展示的新式武器，認為大陸意在向美國及台灣發出警告。請問站在國台辦的立場，這次閱兵要對台灣方面釋出什麼信息？」

陳斌華指出，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。九三閱兵展示瞭解放軍體系作戰能力、新域新質戰力，彰顯了我們維護和平、捍衛正義的決心和能力，也彰顯了我們維護統一、反對「台獨」的決心和能力，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量。

陳斌華表示，兩岸同胞都是中國人，理應牢記民族抗戰歷史，樹立正確歷史觀、民族觀、國家觀，堅持一個中國原則和「九二共識」，共同反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，守護好、建設好、發展好中國人自己的家園。

記者繼續提問，「大陸方面在『九三大閱兵』特別強調「珍愛和平」，隔天9月4日在習主席在人民大會堂會見各國領導人，會場大量布置『荷花』，包括王滬寧會見洪秀柱一行，也出現荷花，在中國有諧音寓意「和平」。大陸方面藉由國際場合強調「和平」的立場，是否也是向台灣社會強調兩岸應以「和平發展」為基調？同時消彌外界盛傳某某年可能攻打台灣各種分析預測？」

陳斌華指出，我們的對台大政方針是一貫的、明確的。「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

陳斌華重申，大陸方面願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

記者又提問，「大陸方面強調『珍愛和平』，但「『九三大閱兵』展示多種新式武器，台灣社會仍對台海安全存有疑慮。國台辦延續在後續的對台政策，提出更具體的『和平舉措』，以增加台灣民眾的信任更加有感？」

陳斌華指出，我們珍愛和平，但絕不縱容「台獨」分裂。當前民進黨當局和賴清德頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，是危害台海安全的根源。

陳斌華強調，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，我們決不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！」

最後，陳斌華又強調，我們決不承諾放棄使用武力，針對的是「台獨」分裂和外來干涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞從自身安全福祉出發，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，守護好中華民族共同家園。