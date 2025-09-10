我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

國際民航組織（ICAO）第42屆大會9月23日起將在加拿大蒙特婁總部召開，交通部民航局已致函正式表達出席意願。大陸國台辦也表態稱「立場一貫、明確」，即必須按照一個中國原則處理。

交通部民航局長何淑萍已經致函ICAO，正式表達盼受邀出席意願。同時，政府將派「ICAO行動團」赴蒙特婁，向各國代表團當面說明台灣的訴求，爭取支持。

此外，美國民主共和兩黨的多位參眾議員上（8）月21日致函ICAO秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。我外交部則對美國國會再度公開挺台表示感謝。

對此，陳斌華於今（10）日的例行記者會上表示，關於台灣參與國際組織包括國際民航組織活動問題，「我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理」。

陳斌華敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「在台灣問題上謹言慎行，不要向『台獨』勢力發出錯誤信號」。他稱，「民進黨當局企圖在國際組織和國際社會『倚外謀獨』，注定失敗」。

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，外交部長林佳龍近日率領農業部等經貿考察團訪問菲律賓，展現台灣透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計畫布局，也象徵台灣拓展外交空間，並深化與菲律賓戰略夥伴關係的重大突破。

對此，陳斌華稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。他說，「我們一貫明確反對建交國同『中國台灣地區』開展任何形式的官方往來，堅決反對有關國家為『台獨』分子提供政治表演舞台」。

陳斌華強調，「菲方應恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，停止在台灣問題上玩火、踩線，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。