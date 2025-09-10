我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

陸委會日前要求文化部約談「唱和中共」的台灣藝人，並表示確有台灣藝人與中共黨政軍有合作行為，這次先給予口頭告誡，「再犯就辦」。對此，大陸國台辦表示，民進黨當局企圖讓藝人「噤聲」，是「害怕兩岸同胞雙向奔赴的心虛」，並稱台灣藝人表達自身所見所感是他們的意願和權利。

此外，文化部長李遠發布「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」公開信表示，從來不反對為了更大的市場去中國發展，但是提醒，中國會在藝人不知情的情況下，做出「替你發聲、貼文」等事。公開信也說明政府文化政策，鼓勵台灣藝人回台發展。

大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上對此回應稱，「在大陸發展的台灣演藝人員基於自身所見所感，表達對作為中國人的自豪、對國家和民族的認同、對『台獨』分裂的反對，是他們的意願和權利，也是人心向背、潮流大勢的反映」。

陳斌華聲稱，「民進黨當局企圖讓他們噤聲，種種惡行惡狀只會讓世人看清其標榜的所謂『自由民主』的虛偽、干擾阻撓兩岸交流合作的粗暴、害怕兩岸同胞雙向奔赴的心虛」。

陳斌華最後說，「民進黨當局應該反躬自省，台灣演藝人員為何紛至沓來，選擇大陸作為發展事業的舞台？我們將一如既往歡迎和支持台灣演藝人員來大陸發展，堅定維護他們的正當合法權益」。

▼文化部長李遠。（圖／記者黃克翔攝）