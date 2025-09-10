陸批邱垂正「竄美政治表演」　重申兩岸實際現狀：台灣是中國一部分

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳/北京報導

陸委會主委邱垂正上任首次訪美，演講主題聚焦「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利」。美國時間8日先在芝加哥演講指出台灣情勢是90年代以來最嚴峻時刻，並且遭受對岸一波波極限施壓。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（10日）用「竄美」來指出邱垂正首次訪美行程，敦促美方不要為其提供任何「政治表演的舞台」，並且重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的現狀。」

陳斌華先指出，關於邱垂正「竄美」，首先我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的明確，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，不為其提供任何「政治表演的舞台」。

陳斌華稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海局勢緊張動蕩的始作俑者。

陳斌華表示，台灣的前途、台灣同胞的安全和福祉在於國家統一。民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，只會更加淪為外部勢力的「棋子」，最終難逃「棄子」的下場；妄圖「以武謀獨」，只會讓台灣更加兵凶戰危，完全是不自量力、自尋絕路。

陳斌華強調，「台獨」是絕路，外人靠不住，統一擋不住。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整。

另外，《東森新媒體ETtoday》記者繼續提問，「邱垂正將於美東時間9月12日在華府智庫傳統基金（The Heritage Foundation）發表專題演講，該主題聚焦『維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益』，國台辦如何看待台灣方面釋出『台海和平維持現狀』的表述與訊號？這也包括台灣老百姓多數人心聲？隨著兩岸關係局勢每況愈下與緊繃，大陸方面現在認為『現狀』又該如何界定？」

陳斌華首先回答，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的現狀。」

陳斌華繼續說，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷勾連外部勢力，進行「謀獨」挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。

最後，陳斌華強調，「台獨」與台海和平水火不容，希望廣大台灣同胞從民族大義而自身福祉出發，堅決反對「台獨」挑釁和外部勢力干涉，與我們一道維護台海和平穩定。