大陸 大陸焦點 特派現場

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.9.10） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

面對美國關稅衝擊，大陸國台辦最新表示，兩岸完全可以通過深化融合發展、提升產業鏈供應鏈合作水準，以「共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟」。

近日，台灣工業總會發布「2025工總白皮書」，在兩岸政策部分以「避免誤判，尋求兩岸和平共處」為主軸，提出鬆綁兩岸交流、對兩岸挑戰研擬策略、掌握大陸變化拓多元商機、因應地緣新局強化台商輔導等四大議題、12項建議。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上表示，台灣工總的白皮書反映了台灣工商界對當前台海形勢的深度憂慮，表達了對民進黨當局兩岸政策的質疑反對。

陳斌華指出，當前，美國對台加徵「20％+N」關稅，島內（指台灣）許多產業、企業面臨生存困境，大陸的廣闊市場對他們而言既是脫困的出路，更是存續發展的機遇。

他接著強調，「兩岸完全可以通過深化融合發展、提升產業鏈供應鏈合作水平，共同應對外部風險挑戰、壯大中華民族經濟」。

不過陳斌華批評，民進黨當局違背市場經濟規律，鼓噪打造所謂「非紅供應鏈」，做著「倚美抗中」的迷夢，推動兩岸「脫鉤斷鏈」，為謀一黨一己之私利，置企業死活於不顧。

另一方面，陸委會今日發文稱，當前中國大陸經濟下行、工作難尋、企業難營，美中貿易戰持續影響，9月1日後強制社保政策無疑是雪上加霜，提醒台商朋友赴陸投資務必審慎評估風險。

對此，陳斌華回應，「大陸主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性」。

陳斌華還批評，「民進黨當局不顧島內（指台灣）不少企業被關稅+匯率『雙殺』的慘狀，卻總熱衷於炒作所謂『大陸經濟崩潰論』。事實一再證明，多年來民進黨當局唱衰大陸的所謂預言無一應驗，反而是他們越唱衰，我們越發展，兩岸經濟實力對比越懸殊」。

▼上海洋山港碼頭。（圖／CFP）

▲▼上海洋山港碼頭，邁向無人化。（圖／CFP）

美國關稅國台辦陸委會兩岸經貿

