國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民調：川普支持率42%　經濟表現差勁

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調結果，美國總統川普近期支持率為42％，其中他在打擊犯罪與處理移民議題上的表現獲得相對較高的評價，但在經濟議題方面的支持度仍偏低。

這項調查歷時5天，針對全美1084名成年人進行，結果顯示有56％的受訪者不認可川普的整體施政表現。相較於8月22日至24日進行的前一次調查，本次調查取消了「不確定」的選項，要求受訪者在評價總統時表明立場。在先前調查中，支持與反對川普施政的比例分別為40％與54％。

調查顯示，43％的受訪者贊同川普在犯罪問題上的作為，42％認為他在移民政策上的表現良好，與上一次調查結果相近。反觀經濟領域，只有36％的受訪者肯定川普的經濟領導能力，僅30％支持他應對家庭生活成本上升的處理方式。

白宮近期將執法重點放在移民議題上，川普近幾周派遣聯邦探員與軍隊進駐由民主黨主政的洛杉磯與華盛頓特區，以壓制非法移民活動。在首都華盛頓，即使當地犯罪率已呈下降趨勢，川普政府仍接管地方執法主導權，此舉引發市府與抗議群眾的不滿。

同日發布的另一份政府報告顯示，截至今年3月為止的1年內，美國新增就業數據恐遭下修91萬1000人，顯示在川普實施新一輪貿易關稅政策前，就業成長已顯露停滯跡象。分析人士指出，這項下修或將對未來的選情與聯準會政策走向產生一定影響。

