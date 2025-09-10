　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外星人來地球？美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」從基地起飛

▲▼外星人來地球？美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」從基地起飛。（圖／翻攝自YouTube／GOP Oversight）

▲一名海軍在國會公開目擊UAP經歷。（圖／翻攝自YouTube／GOP Oversight）

記者許力方／綜合報導

不明飛行物（UFO）和不明異象（UAP）的討論再度躍上美國國會大廳，美國眾議院9日舉辦聽證會，找來4名證人宣示作證，講述他們目擊不明飛行物的經歷，以及他們認為軍方對目擊事件「不完全透明」背後的原因。一名退伍美國空軍表示，他曾在2012年半夜看到一個約30公尺的等邊三角形物體從他駐守的基地起飛。

共和黨眾議員盧納（AnnaPaulinaLuna）開場表示，美國人民有權知道真相，「如果把美國人民蒙在鼓裡，將無法維持人民對政府的信任。」這次聽證會上找來3名退伍軍人和1名記者作證，包括退役空軍努切特利（JeffreyNuccetelli）、海軍老將威金斯（ChiefAlexandroWiggins）、退役空軍博蘭德（DylanBorland）和記者納普（GeorgeKnapp）。

眾議員克羅基特（JasmineCrockett）表示，美國太空總署（NASA）已經表示，UAP目擊事件和其他神秘事件的起源，「很可能不是來自外星」，也可以是用美國全球對手所開發的新技術來解釋。不論如何，美國政府都有責任調查正在發生的情況，並公開調查結果。

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UAP。（圖／達志影像／美聯社）

努切特利作證表示，2003年至2005年間，在加州范登堡發生過5起UAP事件，每一起都由多名人員目擊。2003年10月3日，當時波音公司的承包商報告，在2處飛彈防禦基地上空，出現一個「巨大、發光的紅色正方形，無聲地懸空停下」，被稱為「范登堡發光紅色正方形事件」，當晚他在執勤時，保全曾通報目擊到此現象，朋友甚至驚恐大喊：「它正朝我們飛來」、「它現在就在這裡！」

現役海軍威金斯（以個人身份發言）表示，2023年2月15日他搭乘傑克森號（USSJackson）於加州南部外海執勤時，目擊了一架飛行物體「與傳統飛機或無人機並不一致」。當時看到一個「自體發光、膠囊狀的物體」自海中浮現，隨後與另外3個類似物體會合，4個物體最後一同加速消失，他無法判斷其推進方式，而且它們很快就從雷達上消失。無論這些UAP的來源為何，因涉及潛在的安全風險，他希望自己的觀察能被專家調查。

退役空軍博蘭回憶，2012年某天凌晨約1點30分，他在服役基地內目擊到一個「大約100英尺（約30公尺）長的等邊三角形」起飛，該物體看起來是由某種「流動或動態」的材質構成。當時UFO在他30公尺處停下，自己的手機當下失靈、無法使用，全身感覺到靜電感，聞到類似雷雨前的氣味，且他從未看到飛行物體的頂部，其外表呈黑色金屬塗裝，頂端圍繞一道金色的「等離子光」。

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
LINE AI新功能「網疑對話恐外流」　官方態度曖昧回覆

以色列9日攻擊哈瑪斯位在卡達首都杜哈的政治總部，十餘架戰鬥機投下10多枚彈藥，短短幾秒內引爆哈瑪斯高層聚集的建築物，再次點燃中東緊張局勢。以色列媒體引述阿拉伯媒體報導，這次空襲可能一次端掉哈瑪斯流亡的4名最高領導人，因為4人都在同一棟建築物內。

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

