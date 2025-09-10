以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

▲以色列空襲美國中東重要盟友卡達，川普尷尬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列9日對卡達境內發動空襲，試圖獵殺哈瑪斯政治領袖，儘管以色列堅稱空襲有其正當性，卡達強烈譴責以國行為是「國家恐怖主義」。川普政府稱這是「單方面行動」，美國僅在事發前不久才接獲消息，而以色列此舉無助於推進美國與以色列的目標。卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）警告，此次空襲恐破壞卡達長期促成的哈瑪斯與以色列和平談判進程。

美國總統川普表示，他對以色列選擇在海灣阿拉伯國家卡達發動攻擊感到遺憾，但就打擊哈瑪斯方面，這的確是值得追求的目標。川普處境相當尷尬，「（以色列）單方面在卡達這個主權國家、也是美國親密盟友的領土上投擲炸彈，而卡達正與我們並肩努力、冒著風險斡旋和平，這樣的行動無助於以色列或美國的目標。」他補充，「然而，殲滅哈瑪斯這個靠剝削加薩人民苦難牟利的組織，是值得追求的目標。」

▲以軍轟炸卡達。（圖／路透）



此次襲擊招致沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國與歐盟的譴責，也讓加薩停火談判和川普推動的和平進程蒙上陰影。卡達是美國的重要安全夥伴，也是美軍在中東最大基地「烏代德空軍基地」的所在地。該國與埃及同為以哈停火談判的主要斡旋者，但隨著暴力升級，和平前景愈發渺茫。

哈瑪斯證實，有5名成員在空襲中身亡，其中包括該組織加薩放逐領袖與首席談判代表海耶（Khalil al-Hayya）的兒子，另有一名卡達安全人員身亡。哈瑪斯聲稱，以色列此次攻擊意圖暗殺其談判團隊，但並未成功。

川普在社群媒體上發布聲明指出，美國軍方在以軍「即將發動襲擊」前曾緊急向他通報，但未說明是否是以色列主動告知美方。

川普表示，他已指示美國特使魏科夫（Steve Witkoff）提前向卡達發出警告；然而卡達政府否認此說法，強調報導所稱「事先通報」並非事實。卡達方面指出，美方官員的來電是在首都杜哈已經傳出爆炸聲時才接到的。

卡達總理穆罕默德強調，「卡達保留對此公然攻擊做出回應的權利，將採取一切必要手段。」卡達並指控，以色列的攻擊造成其一名內部安全部隊成員喪生，另有多人受傷。

川普事後致電卡達元首艾米爾，承諾「此類事件不會再在卡達領土上發生」。他也與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

以色列官員向路透社透露，此次攻擊的目標為哈瑪斯高層，包括海耶在內。目前以國仍在調查攻擊結果，尚無法確認是否成功擊斃哈瑪斯高層人士。

兩名美國官員在匿名情況下向路透社表示，以色列確實曾在空襲前通知美軍，但並未經過華府協調或允許。值得一提的是，川普曾於今年5月造訪卡達，當時下榻飯店距離此次空襲地點僅約2公里。