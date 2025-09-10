哈瑪斯4大領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機「審判日」空襲一次全殲

Reported footage of the Israeli airstrike that targeted Hamas' leadership in Doha today. pic.twitter.com/vm0E4fepjZ — Joe Truzman (@JoeTruzman) September 9, 2025

記者柯沛辰／綜合報導

以色列9日攻擊哈瑪斯位在卡達首都杜哈的政治總部，十餘架戰鬥機投下10多枚彈藥，短短幾秒內引爆哈瑪斯高層聚集的建築物，再次點燃中東緊張局勢。以色列媒體引述阿拉伯媒體報導，這次空襲可能一次端掉哈瑪斯流亡的4名最高領導人，因為4人都在同一棟建築物內。

根據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，位於杜哈的哈瑪斯總部遭攻擊，遇襲成員包括哈瑪斯在加薩領導人哈亞（Khalil al-Hayya）、負責約旦河西岸事務的賈巴林（Zaher Jabarin）、哈瑪斯協商委員會主席達爾維什（Muhammad Darwish），以及海外領導人馬夏爾（Khaled Mashaal）。

▲以色列空襲卡達首都一棟建物，導致建物嚴重毀損。（圖／路透）

以色列將這次精準空襲行動命名為「審判日」，旨在將這些長期躲在杜哈的哈瑪斯領導層一次「斬首」。不過，對於這次空襲傷亡情況，目前雙方私下各執一詞，4人具體狀況仍未獲得任何當局證實。

2名哈瑪斯消息人士告訴路透社，停火談判小組中的哈馬斯官員在襲擊中倖存了下來。以色列陸軍電台則引述一名國防官員的說法，稱軍方對成果樂觀以待，也相信這次攻擊是成功的，「我們知道哈馬斯會試圖掩蓋那裡發生的事情。」

以色列國防軍強調，以色列將在世界任何地方「與我們的敵人算帳」，「我們將繼續在任何地方、任何距離、無論遠近，執行這項任務，以報復我們的敵人。」

白宮消息人士透露，以色列在空襲前就已知會白宮。美國總統川普知曉這次襲擊計畫並表示贊同。事實上，川普2天前就在社群上對哈瑪斯發出「最後警告」。

在空襲發生後，以色列總理納坦雅胡也在講話中表示，「恐怖分子頭目在某個地方享有豁免權的日子已經一去不復返了。」

▼哈瑪斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashaal）1997年曾遭摩薩德暗殺，但當時行動以失敗告終。（資料照／路透）

▼哈瑪斯在加薩領導人哈亞（Khalil al-Hayya）。（資料照／達志影像／美聯社）