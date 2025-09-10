好市多新品「口袋披薩」　網友讚CP值高：一份就飽到天靈蓋

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多西式餐飲部近日推出新產品口袋披薩，內餡包含肉丸（豬牛混合）、德式香腸等等，吸引不少消費者嘗鮮購買。已經吃過的網友表示，口袋披薩的內餡幾乎是塞好塞滿，「這一份下去是真的會飽到天靈蓋去」；但也有部分網友覺得偏鹹、不符合口味。

▲好市多新推出的口袋披薩，意外引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

好市多西式餐飲部推出新產品口袋披薩，搭配汽水售價為99元，內餡包含肉丸、德式香腸、洋蔥、香濃摩佐拉乳酪絲，一推出便吸引不少消費者關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享食用心得，表示這款口袋披薩餡料飽滿，一份就可以吃很飽。其他已經品嘗過的網友也表示，內餡幾乎是塞好塞滿，「這一份下去是真的會飽到天靈蓋去」，而且附有飲料，CP值挺高；但也有人覺得口味偏鹹。

還有不少網友在好市多的臉書粉專留言許願，希望業者推出不含牛肉的產品、飲料部分增加無糖茶飲，或者開玩笑詢問這次的新產品含有肉丸，是不是要跟IKEA對打。

而被點名的IKEA，近期則主打芒果系列美食，有網友為了品嘗芒果糯米飯，連續前往店面2、3次，可惜都撲空，可見產品受歡迎的程度。