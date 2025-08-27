超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

▲全家多款零食、飲料下殺。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全家便利商店迎接中元普渡，線上線下火力全開，結合周末「康康5」多項零食、冰品飲料買1送1、加10元多一件、任選兩件79折、三件75折、飲品第二件4折等多重選擇，滿足拜拜清單與日常囤貨需求；此外還攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等推出超萌福箱。

▲全家合作三麗鷗、迪士尼推出萌鬼福箱。（圖／業者提供）



全家即日起至9月16日，FamiCollection系列超過30種零食任選「2件79折、3件75折」，包括芭樂鮮果乾、愛文芒果條、土芒果青鮮果乾、水蜜桃鮮果乾、檸檬鮮果乾、全果蔓越莓乾、鮮乳餅、經典鹹甜爆米花、海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、海鹽地瓜條、FMC雙色脆薯片、FMC每日6纖果等。

▲全家超人氣「康康5」優惠買1送1。（圖／業者提供）

而深受鐵粉歡迎的周末「康康5」優惠，自8月29日至8月31日，祭出5大明星商品最低5折起，包括杜老爺特級冰淇淋甜筒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、百事可樂與FamiCollection天然水610ml，同商品「買1送1」。消暑冰品「黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙」亦同步享買1送1優惠。

此外，只要成為全家Line好友，8月31日可樂果系列燒番麥口味、山葵哇沙米口味，任選第二件4折。9月2日至9月7日，大田海洋鱈魚杏仁脆片「加10元多一件」、Yamayoshi黑胡椒烤牛肉洋芋片買1送1，以及星太郎大雞汁點心麵「加10元多一件」。

▲聯名福箱還送超萌贈品。（圖／業者提供）

至於拜拜福箱，即日起至9月16日全家攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等，推出共多款造型特色福箱，最低399元起即可入手，內含三麗鷗毛巾、史迪奇毛巾、迪士尼頭套等超萌贈品。購買指定福箱並使用悠遊卡或全盈+PAY，單筆滿399元立折49元，限量各3萬組，額滿為止。

★好市多

好市多近來正值中元檔期，推出多項降價優惠，吸引會員瘋搶。有網友分享，媽媽看到DM後立刻交代採買，結果推車一次塞滿兩大車，也對黑卡回饋超有感，現場更是「大家比誰車子堆得高」，像是買不用錢一樣，拜好兄弟超大方。

▲▼好市多中元節採買情況，民眾購物車堆超高。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）



會員們也分享必買好物，像是樂事濃香菜洋芋片、豌豆脆片、氣泡水等都是搶手貨，不少人直言中元後還能留到中秋烤肉繼續用。

★全聯

全聯中元節推出多重回饋，8月30日、8月31日、9月3日至9月6日，使用全支付或PX Pay消費滿1,000元送800點，搭配指定信用卡單筆滿1,300元再送650點，最高享11%回饋。

▲全聯中元節祭出多重優惠。（圖／全聯提供）

8月30日至8月31日周末限定加碼，日用品「滿499元現折50元」，若購買防、除蟲商品，滿299元再送300點，最高回饋上看29.7%。

即日起至9月11日，進口泡麵與點心麵滿300元送300點，國產啤酒滿299元折20元，指定品牌如聯華食品、泰山、味丹、樂事、OREO滿500元享點數5倍送。人氣組合如「可口有拜有保庇箱」169元、「77新貴派箱」199元、「乖乖福氣加倍箱」165元等，還有飲料箱購最低199元起，限量開賣。

★家樂福

家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購，包括「中元普渡預購箱」14樣商品999元、「統一祈福箱」13樣商品799元、「小資祈福箱」7樣商品499元，還有適合茹素家庭的「素食普渡箱」、針對貓狗家庭2款「毛小孩寵物普渡套組」。同時貼心推出「代客普渡服務」，民眾可依個人信仰，選擇台灣三大宮廟加持的專屬普渡箱。

中元檔期間，8月30至31日、9月3日至5日，量販及線上購物消費滿2000元9折、超市店和家速配888元9折。還有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。