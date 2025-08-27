　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

▲▼全家中元節、康康5。（圖／業者提供）

▲全家多款零食、飲料下殺。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店迎接中元普渡，線上線下火力全開，結合周末「康康5」多項零食、冰品飲料買1送1、加10元多一件、任選兩件79折、三件75折、飲品第二件4折等多重選擇，滿足拜拜清單與日常囤貨需求；此外還攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等推出超萌福箱。

▲▼全家中元節、康康5。（圖／業者提供）

▲全家合作三麗鷗、迪士尼推出萌鬼福箱。（圖／業者提供）

全家即日起至9月16日，FamiCollection系列超過30種零食任選「2件79折、3件75折」，包括芭樂鮮果乾、愛文芒果條、土芒果青鮮果乾、水蜜桃鮮果乾、檸檬鮮果乾、全果蔓越莓乾、鮮乳餅、經典鹹甜爆米花、海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、海鹽地瓜條、FMC雙色脆薯片、FMC每日6纖果等。

▲▼全家中元節、康康5。（圖／業者提供）

▲全家超人氣「康康5」優惠買1送1。（圖／業者提供）

而深受鐵粉歡迎的周末「康康5」優惠，自8月29日至8月31日，祭出5大明星商品最低5折起，包括杜老爺特級冰淇淋甜筒、FamiCollection檸檬芭樂雪酪冰棒、百事可樂與FamiCollection天然水610ml，同商品「買1送1」。消暑冰品「黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙」亦同步享買1送1優惠。

此外，只要成為全家Line好友，8月31日可樂果系列燒番麥口味、山葵哇沙米口味，任選第二件4折。9月2日至9月7日，大田海洋鱈魚杏仁脆片「加10元多一件」、Yamayoshi黑胡椒烤牛肉洋芋片買1送1，以及星太郎大雞汁點心麵「加10元多一件」。

▲▼全家中元節、康康5。（圖／業者提供）

▲聯名福箱還送超萌贈品。（圖／業者提供）

至於拜拜福箱，即日起至9月16日全家攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等，推出共多款造型特色福箱，最低399元起即可入手，內含三麗鷗毛巾、史迪奇毛巾、迪士尼頭套等超萌贈品。購買指定福箱並使用悠遊卡或全盈+PAY，單筆滿399元立折49元，限量各3萬組，額滿為止。

★好市多

好市多近來正值中元檔期，推出多項降價優惠，吸引會員瘋搶。有網友分享，媽媽看到DM後立刻交代採買，結果推車一次塞滿兩大車，也對黑卡回饋超有感，現場更是「大家比誰車子堆得高」，像是買不用錢一樣，拜好兄弟超大方。

▲▼好市多中元節採買情況，民眾購物車堆超高。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼好市多中元節採買情況，民眾購物車堆超高。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼好市多中元節採買情況，民眾購物車堆超高。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

會員們也分享必買好物，像是樂事濃香菜洋芋片、豌豆脆片、氣泡水等都是搶手貨，不少人直言中元後還能留到中秋烤肉繼續用。

★全聯

全聯中元節推出多重回饋，8月30日、8月31日、9月3日至9月6日，使用全支付或PX Pay消費滿1,000元送800點，搭配指定信用卡單筆滿1,300元再送650點，最高享11%回饋。

▲全聯中元節祭出多重優惠。（圖／全聯提供）

 8月30日至8月31日周末限定加碼，日用品「滿499元現折50元」，若購買防、除蟲商品，滿299元再送300點，最高回饋上看29.7%。

即日起至9月11日，進口泡麵與點心麵滿300元送300點，國產啤酒滿299元折20元，指定品牌如聯華食品、泰山、味丹、樂事、OREO滿500元享點數5倍送。人氣組合如「可口有拜有保庇箱」169元、「77新貴派箱」199元、「乖乖福氣加倍箱」165元等，還有飲料箱購最低199元起，限量開賣。

★家樂福

家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購，包括「中元普渡預購箱」14樣商品999元、「統一祈福箱」13樣商品799元、「小資祈福箱」7樣商品499元，還有適合茹素家庭的「素食普渡箱」、針對貓狗家庭2款「毛小孩寵物普渡套組」。同時貼心推出「代客普渡服務」，民眾可依個人信仰，選擇台灣三大宮廟加持的專屬普渡箱。

中元檔期間，8月30至31日、9月3日至5日，量販及線上購物消費滿2000元9折、超市店和家速配888元9折。還有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被逮「現役AV女優」花名曝！二度來台賣淫
比竹北羅浮宮還威！吊車大王新總部「內裝全鑲金」
日薪1800徵臨演「人肉榨汁」　業者證實：11房間被訂走
快訊／大雷雨轟4縣市　國家警報響
蔡阿嘎「在雪梨賭輸賭光」！損失金額曝
柯建銘遭猛轟！前綠委嘆「悲哀，我的黨」：為何之前不出聲
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
王祖賢全黑勁裝翹腳吃冰　霸氣外露私照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　炸雞桶抱枕只送不賣

三商炸雞推「百元炸雞」七夕優惠　全門市快閃6天　

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　炸雞桶抱枕只送不賣

三商炸雞推「百元炸雞」七夕優惠　全門市快閃6天　

大谷終於敲安、克蕭奪第9勝　道奇6比3擊退紅人！魔術數字降至28

快訊／台股漲214點刷史上最高收盤24519　台積電漲15元至1190

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

16位閣員異動！呼應國人期待　卓榮泰領軍AI行動內閣2.0登場

林志玲「媽媽很難蔡依林標準時間就寢」！33字掀共鳴 1食補急救

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台　2萬不是隨便喊

馬林魚新秀24場敲10二壘安、3三壘安、4轟　追平傳奇球星狄馬喬

印度醫院驚悚一幕！　流浪狗叼「嬰兒斷頭」遊蕩

臺北音樂博覽會明起跑！　「2超大咖天后」宣告驚喜現身

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

消費熱門新聞

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

漢堡王限時3天小華堡買1送1

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

綠巨人玉米粒「金吉粒」拜出財運、好人緣、好健康

橘色瓶身美到犯規「瓶裝茶界新精品」入手就回不去了

寵物客製婚戒正夯！

稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣

三商炸雞百元炸雞七夕快閃6天

更多熱門

相關新聞

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

省錢先筆記！全家、萊爾富便利商店今（27日）起至8月31日，連續5天推出限時殺優惠，包括雪糕、泡麵、飲料、零食等多項「買1送1」或「兩件更省」，夏天消暑、享受小確幸可趁機補貨。

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

好市多月底試營運　南台南副都心房價2年漲3成

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買

關鍵字：

中元普渡中元節全家好市多全聯家樂福

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

可能有雙颱！　最新預測曝

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面